Cartes a la Directora 11/06/2017

Sobre la gratuïtat de les universitats

Voldria fer un parell de consideracions respecte a l’editorial de l’ARA del dia 7 de juny, extensives a tot el debat existent sobre la gratuïtat de la universitat pública. Una universitat sense ingressos per matrícula no és una universitat gratuïta. Segueix tenint uns serveis i uns treballadors necessaris per al seu funcionament que tenen i tindran un cost. No desapareixeran, ho pagarà algú altre.

En el cas andalús, li correspon a la Junta justificar per què consideren prioritari destinar una part del seu pressupost a aquest fi i no a un altre. Ells sabran. A Catalunya, com bé apuntàveu, les universitats públiques es queixen fa temps d’infrafinançament i risc de fossilització. Si les universitats catalanes tinguessin els trenta milions d’euros que permetran la gratuïtat a Andalusia, on ho destinarien? A eliminar les matrícules o a invertir en recerca, beques, professorat...?

Tot i això, el que em sembla més greu és deixar en mans del professor que avalua l’alumne la decisió de si pagarà la matrícula de l’any següent o no. ¿Amb quin estómac decidirà un professor suspendre tots els estudiants que no han arribat a la suficiència acadèmica però que no es poden permetre pagar la matrícula de la seva butxaca? ¿Fem els ulls grossos si només és una assignatura? I si són dues? I els estudiants, de què es matricularan? ¿De les assignatures més exigents o de les més fàcils d’aprovar? Si la intenció és desmercantilitzar l’ensenyament superior, potser s’aconseguirà tot el contrari quan l’únic que tingui importància sigui aprovar.

TONI MENDOZA SOLANO

BARCELONA

Immobiliàries contra les rendes baixes

El tancament de la presó Model farà que els habitatges del voltant es revaloritzin i perdin la depreciació pel fet de ser al costat d’un centre penitenciari. En una finca de la vora ja amenacen les immobiliàries, una finca vella i sense ascensor on els veïns viuen de lloguer. Gairebé tots porten molts anys al barri, en formen part. També hi ha dos locals comercials dels de tota la vida: un ja va per la quarta generació familiar.

Ja es parla de vendre l’edifici i fer-ne fora els veïns, que paguen un lloguer assequible per als seus ingressos. Naturalment la intenció és aconseguir gent que pugui fer-se càrrec d’un lloguer més alt o pagar una barbaritat per la compra del pis. Com sempre, hi surt perdent la gent amb ingressos baixos. Els volen fer fora del seu barri.

JORDI AZNAR I MARTÍNEZ

BARCELONA

Agraïment a Carles Capdevila

Aquests últims dies estava llegint l’últim llibre del Carles Capdevila, La vida que aprenc. M’he habituat a fer un resum dels llibres que llegeixo amb els paràgrafs que més m’impacten i que vull rememorar de tant en tant. En aquest cas m’he de retenir: no es tracta de reescriure el llibre... Hi ha tanta raó, tanta sinceritat i tanta humanitat en les seves paraules que triar amb què em quedo no és senzill. Destria tan bé el gra de la palla, el que importa i el que no... L’empremta, bona o dolenta, que les relacions poden deixar-nos importa i ens fa avançar. Anem aprenent què no volem, i decidim si ens humanitzem o ens deshumanitzem. És evident que les paraules del Carles Capdevila guien cap al primer camí. I així ell parla de com és d’important humanitzar la medicina.

Va dir que l’amabilitat pot ser una idea revolucionària. Com a metge de família visc dia a dia que un somriure, una encaixada de mans o una mirada de comprensió quan calen poden ser el millor acompanyament. Que potser no podem resoldre una situació, però podem caminar al costat i acompanyar.

“Diguem-nos coses boniques” va ser el títol del seu últim article. Diguem-nos-les els uns als altres i a nosaltres mateixos. I que fer-ho ens inspiri dia a dia per ser millors, tenir cura dels altres millor i viure en un món millor.

És un llegat importantíssim el que ens deixa el Carles Capdevila. Gràcies, Carles, per comunicar tant i tan bé i per tots els teus escrits de vida des del cor.

M. CARMEN PÉREZ CENTELLAS

LA GARRIGA

Tallers medievals

El cap de setmana passat es van fer uns tallers medievals d’encaixos de fusta, de pintura al fresc, de vitralls, de picapedrer i de policromies dirigits per experts en cada especialitat. Van tenir lloc als soterranis de la catedral de Girona amb motiu de la celebració dels 600 anys de la seva nau gòtica. A més, l’historiador Jorge Ariza va fer una conferència molt interessant: Art i geometria sagrada. El llenguatge simbòlic dels constructors medievals.

L’activitat la va organitzar el Greta (Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica). Tot en conjunt va resultar, per als que hi vam participar, una bella forma de conèixer i experimentar amb aquests oficis medievals que tan importants van ser a l’hora de crear el nostre patrimoni arquitectònic medieval.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ