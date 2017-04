El museu casteller amplia el seu pressupost més d'un milió d'euros

L'Ajuntament de Valls ha presentat en societat aquest dimarts el projecte museogràfic del futur Museu Casteller de Catalunya just en el moment en el què les obres estructurals comencen a estar ben avançades. El museu destacarà per una àmplia aposta pel contingut audiovisual i immersiu que ha de servir perquè el públic descobreixi el fet casteller experimentant-hi en primera persona. En aquest sentit, el consistori ha hagut d'aprovar una modificació sobre la proposta inicial d'Ignasi Cristià -guanyador del concurs d'idees celebrat l'any passat- per un import total d'1.715.000 euros. El nou pressupost que inclourà la producció audiovisual de l'espai, licitada el 2016 per un import de 518.000 euros, s'ampliarà amb les imatges enregistrades en quinze de les principals diades de la temporada passada, seleccionades per una comissió d'especialistes, i amb nous materials i elements tècnics destinats a millorar l'experiència vivencial i participativa dels visitants.



El nou museu vallenc destacarà per un llenguatge museogràfic que pretén situar el nou equipament com un centre obert per a la intepretació del fenomen casteller. D'aquesta manera, el projecte liderat per Ignasi Cristià, té per objectiu arribar a tot tipus de visitants fent servir diversos nivells de lectura. L'espai haurà d'acollir al públic més entès però també ha de servir per donar a conèixer el fet casteller als més neòfits. Pantalles de fins a 18 metres d'alçada, jocs i videojocs o sales immersives seran algunes de les instal·lacions més espectaculars. Si bé encara no es coneix una data precisa per a la seva inauguració, l'alcalde vallenc Albert Batet ha celebrat el caràcter innovador i ambiciós d'un projecte llargament esperat per la comunitat castellera.

A banda de les imatges enregistrades durant la temporada 2016, el museu té la voluntat de seguir creixent i mantenir-se viu. Per aquest motiu s'ha ampliat el projecte inicial i s'ha dissenyat una plataforma que permetrà actualitzar els continguts amb el pas del temps. El llenguatge museogràfic està plantejat a forma de diàleg entre el patrimoni d'arrels fondes i l'efervescència de l'actual moment de forma d'aquesta tradició. D'aquesta manera, el museu actualitzarà els seus continguts a mida que la història castellera ofereixi novetats.



Des del la mateixa entrada del museu, els visitants ja podran intuir part del relat del primer gran muntatge audiovisual. Una gran pantalla vertical, connectarà la primera sala del recorregut, ubicada a la primera planta, amb propi vestíbul. Jugant amb els quatre elements del lema casteller: “força, equilibri, valor i seny”, sorgit d'un vers de l'obra ‘Els Xiquets de Valls’ de Josep Anselm Clavé, l'equipament anirà introduint els conceptes bàsics del món casteller a través de recursos multimèdia, audiovisuals o aparells que permetran experimentar la força i les sensacions de participar en un castell. El recorregut acabarà en una instal·lació immersiva i sensorial que evocarà l'explosió d'alegria i l'entusiasme de la culminació d'una construcció castellera.