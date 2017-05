Els Al·lots de Llevant descarreguen el 4 de 8

260x366 Els Al·lots de Llevant han descarregat el quatre de vuit per segona vegada a la història / AL·LOTS DE LLEVANT Els Al·lots de Llevant han descarregat el quatre de vuit per segona vegada a la història / AL·LOTS DE LLEVANT

Aquest cap de setmana, en el marc de les Fires i Festes de Manacor, els Al·lots de Llevant acollien els Tirallongues de Manresa com a colla convidada per a la seva diada castellera. Després d'un dissabte en què manacorins i manresans han aprofitat per visitar la ciutat i establir vincles entre castellers, els membres de les dues colles, juntament amb els castellers de la capital, els Castellers de Mallorca, s'han preparat per protagonitzar una jornada castellera que no ha passat desapercebuda.



Els Al·lots de Llevant han posat el focus d'atenció a segona ronda, quan han descarregat el 4 de 8 uns mesos després de descarregar-lo per primera vegada a la seva història, durant el Concurs de Castells de Tarragona. Tot i que els manacorins van carregar aquesta estructura l'any 2009 a la diada de Tots Sants de Vilafranca, no havien pogut tornar a assolir-la fins a l'any passat, que van descarregar-la al primer intent. Avui han demostrat que no va ser fruit de la sort i que la feina feta darrere d'aquesta estructura és solvent, i ho han fet tornant a descarregar el carro gros de 9 i per primera vegada a casa. Cal destacar la importància d'aquesta fita, ja que les colles a les Illes no compten amb les mateixes possibilitats que les formacions del Principat per reunir tres colles a plaça, amb les dificultats tècniques, socials i de gestió que això comporta. Per arrodonir aquesta gran fita, els Al·lots de Llevant han descarregat també el 5 de 7 i el 2 de 7 i, així, han igualat la millor actuació de la seva història.



Els Tirallongues de Manresa han gaudit del cap de setmana a l'altra banda del mar, fent turisme per Manacor i per Mallorca. A banda, els de la camisa ratllada han pogut també fer gala dels seus castells descarregant el 3 i el 4 de 7 i el 4 de 6 amb agulla. Si bé és difícil arrossegar camises amb aquest tipus de viatges, els Tirallongues han pogut passejar els castells de 7 pisos per seguir fent camí cap als castells de 8. Els Castellers de Mallorca, per la seva banda, ho han aprofitat per demostrar el seu domini dels castells de 7, i han descarregat els bàsics de 7, que han acompanyat del 3 de 7 amb agulla.



Al·lots de Llevant: 5d7, 4d8, 2d7

Castellers de Mallorca: 3d7 4d7, 4d6a

Tirallongues de Manresa: 4d7, 3d7, 3d7a