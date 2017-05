Els Arreplegats busquen omplir la plaça per descarregar el dos de vuit

260x366 Cartell de la XXII diada dels Arreplegats de la Zona Universitària Cartell de la XXII diada dels Arreplegats de la Zona Universitària

Demà dijous els Arreplegats de la Zona Universitària celebren la seva XXII diada, que tindrà lloc a la Universitat Politècnica de Catalunya i els acompanyaran els Ganàpies de la Universitat Autònoma de Barcelona, Passerells del Tecnocampus de Mataró, Xoriguers de la Universitat de Girona, Trempats de la Universitat Pompeu Fabra i Llunàtics del Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova i la Geltrú.



La colla ha llançat una campanya sota l’etiqueta #omplimlaplaça per aconseguir el màxim de camises per poder dur a terme la seva màxima fita: descarregar el dos de vuit amb folre i manilles, que l’any passat van aconseguir carregar per primera vegada a la història del món casteller universitari. A banda del castell emmanillat, els Arreplegats volen arrodonir la diada amb el tres de vuit amb folre i el cinc de set.



La campanya inclou, a més, un vídeo que d’una banda motiva tots els seus membres i simpatitzants a acompanyar la colla en aquest moment, i de l’altra transmet l’èpica que suposaria trencar el límit del sostre castells que ells mateixos van establir ara fa un any.