La temporada castellera ja és aquí

Amb pocs assaigs a les espatlles i encara amb el fred al cos, algunes colles castelleres han tret ja la camisa de l'armari per fer emocionar els aficionats de les torres humanes. La diada de Santa Eulàlia a Barcelona i, a Esparreguera, i el gran concert solidari per a les persones refugiades han tenyit de colors el cap de setmana.

L'inici del curs casteller s'ha anat avançant de Sant Joan a Sant Jordi i d'aquest a Santa Eulàlia. No fa gaires anys les primeres construccions de vuit pisos no arribaven fins al mes d'abril, ara s'han anticipat de valent gràcies a les colles de la ciutat comtal. A poc a poc, la diada de Santa Eulàlia ha anat guanyant terreny en l'imaginari casteller. La plaça Sant Jaume s'ha vestit un cop més de gala per gaudir del primer quatre de vuit de la temporada que, per cinquè any consecutiu, ha arribat de la mà dels Castellers de Barcelona.

La diada ha tornat a apostar per un format sense rondes ni ordres preestablerts. Les sis colles disposaven de cent cinc minuts per alçar els seus castells però gairebé no els ha calgut ni la meitat d'aquest temps. En quaranta-sis minuts han descarregat divuit construccions. Han destacat els de la camisa vermella, els Castellers de Barcelona han completat el cinc de set en el primer torn i el set de set en el tercer. El moment més esperat ha arribat a la ronda central, quan han exhibit un quatre de vuit de bella factura. No gaire ample de mides, aturat en tot moment i seré d'inici a fi, el també anomenat ‘carro gros’ ha estat un gran premi pel públic que ha acudit puntual a la seva cita.

Els Castellers de Sants i els de la Vila de Gràcia han calcat les seves actuacions en completar el cinc, el set i el quatre de set amb agulla. Tot i els grans resultats assolits la temporada passada, els de Sants s'han mostrat fidels a la seva filosofia -feina de formiga, força d'elefant- i han renunciat a sumar-se a la cursa pel primer castell de vuit. Els Castellers de la Sagrada família han completat una actuació amb tres construccions de set pisos en afegir el quatre amb el pilar als bàsics, tres i quatre de set, mentre que la Colla Jove de Barcelona i els Castellers del Poble Sec han combinat les estructures de sis i de set pisos. Les formacions no han refusat l'execució simultània dels seus castells i fins i tot han arribat a coincidir quatre i cinc d'elles actuant a l'hora, en una estampa francament espectacular.

Durant la ronda de pilars, les colles han mostrat el lema 'Casa nostra és casa vostra' adherint-se així a la campanya d'acollida de refugiats.

A Esparreguera la diada s'ha endarrerit per la falta d'ambulància però, finalment, el resultat ha estat positiu. La colla local ha descarregat el tres de set, el quatre i el quatre amb el pilar mentre que els Castellers de Terrassa han apostat pel cinc i el set de set, acompanyats també del quatre amb agulla.

Un castell, quatre colors

Si bé la col·laboració a l'hora de composar les pinyes és un fet àmpliament conegut i destacat en el món dels castells, és poc habitual veure més d'una colla formant part també del tronc d'una estructura. D'aquestes construccions se les anomena ‘castells de germanor’, i són més freqüents en trobades de colles amigues que en diades convencionals.

Dissabte, però, el Palau Sant Jordi va poder gaudir amb un castell de gran simbolisme. Les quatre colles que van completar construccions de deu pisos la temporada passada van unir esforços en el marc del concert per a les persones refugiades a l'hora d'alçar un quatre de set en el qual es van barrejar colors i sentiments. Els Castellers de Vilafranca, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa, van erigir-se representants del món casteller per afegir-se a la campanya solidària.