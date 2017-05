La Bisbal commemora les fites castelleres de la vila

La Bisbal del Penedès, fins fa poc coneguda com la plaça més castellera sense colla pròpia, sempre s’ha mostrat agraïda a les colles convidades que, cada 15 d’agost, es desplacen fins al seu municipi a alçar els seus màxims castells, i commemoren les fites assolides amb plaques que cobreixen la façana de “La Societat” bisbalenca. Després d’anys de polèmiques pel cartell que conformava la diada castellera, la diada de l’any passat va aconseguir reunir algunes de les millors colles del món casteller en un dels moments més dolços de la temporada, i això es va veure reflectit en els resultats de la diada.



Com a conseqüència d’aquesta actuació històrica que va tenir lloc al municipi del Baix Penedès, “La Societat” de la Bisbal del Penedès i l’Ajuntament han decidit commemorar-ho amb la presentació de diverses plaques que recorden els castells inèdits que mai abans s’havien vist a la vila: el quatre de nou amb folre i agulla i el cinc de nou carregat per part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els tres de nou amb folre i agulla i el tres de vuit aixecat per sota per part dels Castellers de Vilafranca, i, finalment, el primer castell de set que la Colla Castellera de la Bisbal assolia.



L’acte de descoberta de les plaques tindrà lloc dissabte al carrer Doctor Robert a partir de les 18h, i serà obert per a tothom que vulgui participar.