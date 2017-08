La Bisbal es prepara per a una pluja de gammes extres

260x366 La Colla Vella dels Xiquets de Valls descarrega a la Bisbal del Penedès el 4d9fa i corona el 5d9f / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS La Colla Vella dels Xiquets de Valls descarrega a la Bisbal del Penedès el 4d9fa i corona el 5d9f / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

Arribant a l'equador del mes d'agost s'acumula la feina de les colles castelleres que segueixen en actiu. La setmana comença amb una nova jornada intersetmanal ocupada per les diades castelleres de les moltes festes majors que se celebren el dia 15, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu d'Agost. Les més destacades seran les actuacions de la Bisbal del Penedès, Tarragona i Castelldefels, si bé a Badalona i a la Vila de Gràcia també hi haurà actes protagonitzats per les colles locals.



Una de les actuacions marcades en vermell a tots els calendaris estiuencs és la que reuneix les dues colles vallenques i els Castellers de Vilafranca –i des de fa uns anys també l'agrupació local, ni que sigui de forma parcial- a la Bisbal del Penedès. Tot i les altes temperatures habituals en aquesta jornada, les tres colles plantegen el repte de bastir-hi castells de gamma extra i és una bona oportunitat per valorar les forces en territori neutre, a mig camí entre Vilafranca i Valls.



Amb el ventall més ampli d'estructures estrenades enguany, els Castellers de Vilafranca seran els primers a alçar les seves construccions. El seu cap de colla, Toni Bach, va anunciar la intenció dels verds de superar l'actuació de la temporada passada amb castells que ja han estrenat enguany. La recuperació de l'alineació lleugera de l'espadat ha gaudit de molt poc marge d'actuació si bé no sorprendria ningú veure-hi la primera aleta del pilar de vuit emmanillat dels verds. La segona colla a actuar serà la Joves Xiquets de Valls, que podria aprofitar la cita per fer per primer cop enguany el salt de gamma. El dos de nou i el pilar de vuit emmanillats seran les seves cartes més importants. Tot i l'hermetisme habitual de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que tancarà cada una de les rondes, Albert Martínez, el seu líder, no amaga que un dels castells que podrien provar dimarts seria el cinc de nou amb folre, l'únic del màxim nivell que han pogut completar enguany. La cita pot ser una molt bona oportunitat per donar sortida a altres estructures que aquesta temporada han anat quedant posposades. La colla local, la dels Bous de la Bisbal, només alçarà un castell ja que va centrar la seva activitat diumenge en una actuació en la qual va dominar la gamma alta de sis. Els locals preveuen provar-hi el quatre de set.