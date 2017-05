La Bisbal i Tortosa ja tenen colles de ple dret

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) compta des d’aquesta setmana amb dos nous membres: la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès, coneguda amb el sobrenom dels Bous, i els Castellers de Tortosa han aconseguit el reconeixement de colla de ple dret dos anys després de fundar-se.



La colla bisbalenca ha aconseguit al llarg d’aquests dos anys de formació consolidar els castells de sis pisos i fins i tot han tastat els castells de set assolint el tres de set en dues ocasions i provant el quatre de set. Els Bous han fet pública la seva alegria per aquesta bona notícia, i han agraït l’ajuda que han rebut de les seves colles padrines, els Nois de la Torre i els Xicots de Vilafranca.



Els Castellers de Tortosa, per la seva banda, si bé encara no han fet l'assalt als castells de set, han aprofitat la seva etapa de formació per rodar i consolidar els castells de sis pisos bàsics, i de moment tenen el seu sostre amb les construccions de sis amb agulla. D'altra banda, de l'evolució dels tortosins des de la seva fundació cal destacar la baixa sinistralitat i l'efectivitat que han demostrat a l'hora d'alçar castells: no han tingut encara cap llenya i només compten amb alguns intents desmuntats en el seu repertori.



Amb ells ja són 96 les colles que formen part de la CCCC com a membres de ple dret, i resten quatre agrupacions en formació, els Castellers de les Gavarres, els Castellers de Sarrià, els Manyacs de Parets i els Xiquets de Montblanc.