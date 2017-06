Els Capgrossos estrenen els nou pisos

Els castells de nou comencen a veure’s a les places després d’un inici de temporada més calmat que el darrer any. Els Capgrossos de Mataró han aprofitat el primer cap de setmana de juny, en el marc del seu aniversari, per estrenar la primera consrucció de nou pisos, el tres de nou amb folre, i ho fan acompanyats d’uns exultants Marrecs de Salt i uns Castellers de Sants que segueixen la seva planificació. Avui, a més, s’ha pogut veure per primer cop a plaça dues colles alçant els seus castells folrat amb la soca a l’antiga.



Mentre la plaça de Santa Maria de Mataró s’enfaixava al ritme dels pilars caminats de les colles presents, els Capgrossos es preparaven per encentar la seva diada d’aniversari amb un castell bàsic de vuit, el quatre de vuit. La construcció els serveix per rodar l’estructura de cara a alçar-la sobre un folre properament, i han volgut executar-la a la perfecció. El gran repte ha arribat a la segona ronda, en forma de tres de nou amb folre, fet per primera vegada amb la soca a l'antiga. El castell ha pujat a bon ritme, si bé s’ha tensat al pis de quarts durant la carregada pels nervis. La travessada àgil de la canalla ha ajudat a mantenir la velocitat, i la concentració de tots els membres ha permès una descarregada tensa però controlada en tot moment. La celebració dels blau marins no s’ha fet esperar, que han esperonat la seva ciutat a celebrar amb ells la fita del primer castell de nou de la temporada. A tercera ronda el dos de vuit amb folre ha servit per cloure una diada molt profitosa pels Capgrossos; tot i que patir un parell de moviments durant el descens l’han dominat a la perfecció i l’han sabut dur a bon port.



Els Marrecs de Salt han estat els segons a actuar, i no han reservat cartutxos. Els gironins estan seguint un bon ritme, donant el màxim a cada plaça i sense reservar cap castell. Avui han arribat a Mataró amb la intenció de dur la tripleta de vuit, i han encetat la primera ronda amb bon peu, descarregat el tres de vuit. El castell, tot i que amb tensió al pis de quarts, s’ha dominat durant tota l’execució, i els permès d’afrontar el principal repte de la segona ronda, el dos de vuit amb folre. El dos ha donat més problemes als Marrecs, amb una carregada lenta han hagut de treballar les sacsejades de l’estructura, i han hagut de treure totes les seves forces per dominar el castell durant la descarregada. El darrer castell, el quatre de vuit, ha patit nervis als pisos superiors i això ha fet dubtar la canalla, que finalment ha coronat l’estructura i ha permès als Marrecs celebrar l’èxit de la seva tripleta de vuit.



Els Castellers de Sants per la seva banda segueixen el seu ritme, pas a pas i pis a pis, per poder arribar a final de temporada amb les forces necessàries per afrontar els grans reptes que els esperen. A primera ronda han apostat pel tres de vuit, estàtic i totalment a l’abast dels Borinots. Tot just estrenaven la setmana passada el dos de vuit folrat, que han repetit a segona ronda. El castell ha estat tens des del principi, però l’experiència dels de la camisa gris els ha permès aprotar delicadesa en els moments culminants de l’estructura i descarregar-la amb serenor. Han deixat el seu castell més senzill per a la tercera ronda, el quatre de vuit, que han dominat a la perfecció i no els ha suposat cap contratemps.



Capgrossos de Mataró: P4cam, 4d8, 3d9f, 2d8f, 2 P5, 10 P4

Marrecs de Salt: P4cam, 3d8, 2d8f, 4d8, Vano de 5

Castellers de Sants: P4cam, 3d8, 2d8f, 4d8, Vano de 5