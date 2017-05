“Quan s'emet el programa es veu la cara de satisfacció de la canalla”

No es diuen Elisabet Carnicé ni Raquel Sans, no treballen per a cap televisió real i el seu micròfon és d'attrezzo però gràcies al projecte ‘BdeBlau’ aprenen a fer periodisme mentre s'ho passen bé. La canalla dels Castellers de Berga es mouen amb comoditat per les places castelleres amb una càmera a les seves mans. “El projecte consisteix a fer un programa de televisió d'uns 3 minuts” en el qual resumeixen l'última diada de la colla però també “curiositats de colles” amb les quals actuen o estrenes de nous castellers.



Oriol Segura Ambrós, un dels monitors de la canalla dels castellers de Berga que s'encarrega del projecte ‘BdBlau’ afirma que la idea sorgeix perquè l'anterior equip de canalla de la formació berguedana “tenia un diari on la canalla escrivia sobre cada actuació explicant-la des del seu punt de vista, explicant curiositats o simplement enganxant alguna foto” aquesta idea els va agradar molt i per això van apostar per fer un pas endavant “aprofitant que tenim local nou, i que aquest és un cine, vam proposar a la canalla crear un programa de televisió”.

249x249 El en projecte 'BdeBlau' hi participa tota la canalla dels Castellers de Berga / CASTELLERS DE BERGA El en projecte 'BdeBlau' hi participa tota la canalla dels Castellers de Berga / CASTELLERS DE BERGA

El projecte va comptar amb la participació dels més menuts en tots els aspectes, des de la tria del nom i el logotip actuals al disseny d'un eslògan. “De moment el muntatge el fem els membres de l'equip de canalla, però no descartem que, més endavant, el pugui fer també la canalla” afirma Segura. Cada divendres, a l'assaig previ a la següent actuació, el programa es projecta en públic per a tota la colla si bé, de moment, han decidit no publicar els vídeos. “Potser més endavant els pengem a les xarxes, però això ja seria quan haguéssim pogut millorar el so de les entrevistes, per exemple” comenta el monitor dels Castellers de Berga mentre recorda que la seva colla és una colla petita i que disposa de recursos limitats. El programa s'enregistra amb telèfons mòbils i el micròfon, tot i estar molt ben aconseguit, només serveix per ambientar la imatge de les entrevistes. “La majoria de castellers es pensen que el micròfon és de veritat i se'l acosten a la boca i parlen molt fluix” expliquen els més menuts.



En declaracions a l'Ara, la canalla de la colla de la camisa blava destaca que “gràcies al projecte ens hem convertit en ‘mini-periodistes’. A part d'aprendre funcions bàsiques com redactar notícies, gravar bé o a parlar davant d'una càmera; també hem après a treballar en grup, repartir-nos les tasques i organitzar-nos”. L'experiència fomenta el treball en equip però també el coneixement de l'entorn casteller. “Tot i que ens repartim en grups per gravar cada programa, sempre hi acabem col·laborant tots” expliquen els petits reporters i afegeixen que “gràcies al programa descobrim més coses sobre els castells, aprenem dades d'altres colles i ens interessem per les estrenes de la nostra”.



Fins al moment, l'experiència per a la colla està sent immillorable “és un projecte que cohesiona molt als nens i fa que tot el grup de canalla, des dels més petits fins als més grans, s'impliquin i treballin, sota la ‘pressió’ d'una setmana, per tenir el programa a punt cada divendres” comenta Oriol Segura, que afirma orgullós que “quan s'emet el programa davant de tota la colla, amb la pantalla de cine del local, es veu la cara de satisfacció de la canalla i les ganes que tenen de millorar i continuar endavant”.