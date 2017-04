Els Castellers de Sabadell ja sumen 100 tresos de vuit

260x366 Els Castellers de Sabadell descarreguen a Sants el tres de vuit número 100 de la seva història / CRISTINA CALDERER Els Castellers de Sabadell descarreguen a Sants el tres de vuit número 100 de la seva història / CRISTINA CALDERER

El quatre de vuit ha tornat a ser el millor castell dels Castellers de Sants / CRISTINA CALDERER

La Colla Jove de Castellers de Sitges completa el quatre de set a Sants / CRISTINA CALDERER

Poc més de set anys han trigat els Castellers de Sabadell en sumar un centenar de tresos de vuit descarregats. La nova rambla del carrer d’Antoni Capmany de Barcelona ha acollit aquest diumenge la diada castellera de Diumenge de Rams, organitzada pels Castellers de Sants, i amb la participació dels ‘saballuts’ i de la Colla Jove de Castellers de Sitges. Els del Vallès hi han completat la millor actuació tot descarregant els dos castells bàsics de vuit i arrodonint els seus registres en una jornada marcada pels rodatges.

Els Castellers de Sabadell, han iniciat la seva actuació amb el millor castell del dia, el tres de vuit. L'estructura s'ha mostrat molt segura; amb la típica pressió del primer de la temporada però amb unes mides ideals per somniar més d'hora que mai en l'atac als nou pisos. S'han exercit amb comoditat en plantar el tercer quatre de vuit del curs i han optat per donar rodatge als seus castellers amb una estructura composta com el set de set. Les dones de la camisa verda han copat totes les posicions dels pisos de terços i quarts d'aquest castell. Els de Sabadell feien pujar el tres de vuit descarregat número cent de la seva carrera des que el 23 d'octubre de 2010 el completessin per primer cop, construcció que ha comptat amb una efectivitat espectacular, amb només dos carregats i un intent desmuntat.

Fent gala del lema “feina de formiga, força d’elefant”, els Castellers de Sants, els amfitrions de la diada, han seguit amb el seu ritme habitual, forjant a poc a poc els fonaments dels grans castells i donant oportunitats a nous castellers que, per uns mesos, entren en les rotacions guanyant experiència a plaça. Han completat sense complicacions el quatre de set amb agulla i han deixat el plat for, el quatre de vuit, pel segon torn. L'aposta per les construccions compostes, com el set de set final, és ja una tònica habitual en aquest tipus de formacions.

Mancats de personal i agafant encara el ritme de l'inici de la temporada, la Colla Jove de Castellers de Sitges ha mostrat un prometedor tronc de quatre de set a primera ronda. A partir d'aquí els del Garraf han aparcat les construccions de set pisos per fer feina de futur. Han completat el cinc de sis amb components molt lleugers en els poms de dalt i el quatre de sis amb agulla, dues estructures que aviat voldran alçar un pis. Els de la camisa bordeus han mostrat una gran solidesa en la seva exhibició.

Les tres colles han apostat per protagonitzar una diada tranquil·la, guardant les cartes per no patir contratemps en un moment tant delicat de la temporada, tot i que ja s’entreveuen properes construccions com el tres de vuit dels ‘borinots’ o el dos de vuit amb folre dels ‘saballuts’.

Castellers de Sants: P4, 4d7a, 4d8, 7d7, V5

Castellers de Sabadell: 2 P4, 3d8, 4d8, 7d7, 2 P5

Colla Jove de Castellers de Sitges: P4, 4d7, 5d6, 4d6a, 2 P4