Els Castellers de Sants busquen suports per “enfilar la xarxa”

Els Castellers de Sants van engegar el passat 20 d’abril una campanya de crowdfunding que pretén buscar mecenes que els ajudin a sufragar la nova xarxa d’assaig. Durant quaranta dies, fins al 29 de maig, es podrà col·laborar amb la colla santsenca a finançar la nova estructura, que comptarà amb regulació d’alçada i els permetrà d’assajar amb més seguretat els nous reptes que tenen per endavant.



Fins ara, la xarxa dels Castellers de Sants els ha servit per reforçar estructures com el pilar i el dos, que han aconseguit emmanillar les temporades passades, però sempre cal mirar endavant; per això els santsencs busquen una nova xarxa que permeti la regulació d’alçada mitjançant motors elèctrics, que oferirà més seguretat per als castells de màxima dificultat i millorarà el ritme dels assajos.



Per aconseguir-ho, els borinots engeguen la campanya de micromecenatge “Enfilem la xarxa” a la plataforma Verkami, que pretén aconseguir la xifra de 15.000 euros a canvi de recompenses orientades a als membres de la colla, els aficionats, els comerços, entitats i a les empreses de la ciutat i del barri.