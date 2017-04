Els Castellers de Vilafranca completen la tripleta de 8 a Martorell

Fa tres anys consecutius que els Castellers de Vilafranca acudeixen a la Fira de Primavera de Martorell i aprofiten la cita per rodar els castells bàsics i de gamma alta de 8. Enguany els han acompanyat a plaça els Castellers d'Esparreguera i els Castellers de Santpedor, que han pogut fer una exhibició del seu bon estat de forma a la vila baixllobregatina.



En aquesta ocasió, els verds ja han arribat amb el castell de 9 estrenat, el més aviat que havien fet mai, i tenien en cartera repetir la construcció a la plaça de la Vila de Martorell, la primera vegada que aquesta població veia un castell de 9 pisos. Tot i que el nombre d'efectius no ha permès d'atacar el 3 folrat, sí que han pogut resoldre l'actuació amb tres castells de 8 de bona estampa. En primera ronda, el 3 de 8 ha servit per encetar l'actuació amb bon peu; no ha suposat cap entrebanc i a bon ritme han resolt sense complicacions. El 2 de 8 folrat, amb alguns canvis al tronc, ha patit durant l'ascens de la canalla i la carregada, però la veterania i la confiança els ha ajudat per controlar els nervis i descarregar-lo sense més dificultats. Finalment, el castell que més problemes ha portat als vilafranquins ha estat el de menys valor: el 4 de 8 que han descarregat en tercera ronda presentava unes mides de futur, amb un tronc molt alleugerit. La canalla ha tingut problemes per coronar-lo, i això ha generat alguns nervis en els pisos superiors, que tot i les mides reduïdes han sabut controlar el castell i dur-lo a bon port. Per cloure la diada els Verds han apostat pel pilar de 6, que ja han descarregat enguany i els permet rodar-lo per fer-lo pujar aviat un pis més.



Els Castellers d'Esparreguera, la colla que està geogràficament més a prop de Martorell, avui ha descarregat un castell a la vila veïna després de 20 anys d'actuar-hi per última vegada. El seu pas per la població baixllobregatina ha servit per rodar les estructures de 7 pisos, que els esparreguerins han pogut atacar des de la seva primera diada. En primera ronda, el 3 de 7 ha servit per donar tranquil·litat, i amb un ritme calmat però sense pausa els bordeus han descarregat sense patir el primer castell de la jornada. El plat fort venia en segona ronda amb el 4 de 7 amb agulla, que sí que ha provocat més nervis en el tronc de l'estructura: els moments de més tensió s'han viscut amb la descarregada del 4, que ha patit tot i no perdre les mides en cap moment, i a la sortida de la canalla de l'espadat central. Els Castellers d'Esparreguera han pogut salvar-lo i encarar ja més relaxats la tercera ronda, en què han descarregat el 4 de 7, que s'ha mostrat tranquil i amb molt bones mides durant tota l'execució. Per acabar la seva actuació han descarregat el vano de 5.



L'última colla a actuar ha estat la dels Castellers de Santpedor, que ha aprofitat la cita per estrenar els seus castells de 7 pisos. En primera ronda, els grocs han apostat pel primer castell de 7 de la temporada; el 3 de 7 ha mostrat problemes durant l'ascens de l'acotxador, però el públic i els castellers a plaça han esperonat la canalla petita, que finalment ha pogut travessar sense més complicacions. El castell ha acabat tensant-se pels pisos inferiors a causa de la durada de l'execució, però això no ha suposat cap entrebanc per descarregar-lo. El 4 de 6 amb agulla en segona ronda, tot i els problemes de mida i, altra vegada, els problemes durant l'ascens de l'acotxador, no ha perillat en cap moment. En tercera ronda els del Bages s'han atrevit amb el segon castell de 7 pisos de l'any i del dia: el 4 de 7. De seguida, però, han vist que les mides no eren les idònies, i han decidit desmuntar. A la ronda de repetició han clos la diada amb un 3 de 6 aixecat per sota, amb unes aixecades molt coordinades i sense patir. A la ronda de pilars han descarregat dos pilars de 4.





Castellers de Vilafranca: 3d8, 2d8f, 4d8, P6, 6 P4

Castellers d'Esparreguera: 3d7, 4d7a, 4d7, vano de 5

Castellers de Santpedor: 3d7, 4d6a, id 4d7, 3d6xs, 2 P4