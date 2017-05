Els Castellers de Vilafranca estrenen nova camisa

Els Castellers de Vilafranca han anunciat l’estrena de la nova camisa que lluiran aquesta temporada, una camisa que aposta pel quilòmetre zero pel que fa a fabricació i producció i renova la imatge de la colla, tant a l’escut com a la part posterior, que incorpora nous detalls com una senyera i el nom de la colla brodat en un color verd més fosc.



La colla verda va fer un pas endavant ara fa set anys, l’any 2010, quan van presentar la camisa confeccionada juntament amb l’empresa anglesa Kukri que buscava una imatge innovadora i un disseny específic per a la pràctica castellera amb teixit transpirable i menys botons. L’any següent es va renovar la imatge de l’escut per afegir-li els vuit concursos que havien guanyat els Verds, sense que el disseny de la camisa patís cap altra modificació.



No va ser fins fa dos anys, a la temporada 2015, quan els Castellers de Vilafranca van canviar el disseny de les camises per un retorn cap a la camisa més tradicional, i van apostar per traslladar la producció a Catalunya, concretament a través de l’empresa igualadina Elements. Van recuperar els botons, la butxaca al pit, tot i que van mantenir el disseny del material transpirable als costats. Aquell any, a més, van experimentar amb una camisa Hi-Tech, unes 25 camises confeccionades amb un material lleuger, adaptable, més transpirable que el cotó, amb nitrat de plata per eliminar les olors i protecció enfront els rajos ultraviolats.

540x306 La camisa manté la senyera i afegeix el nom de la colla brodat en un color verd més fosc / CASTELLERS DE VILAFRANCA La camisa manté la senyera i afegeix el nom de la colla brodat en un color verd més fosc / CASTELLERS DE VILAFRANCA

El model que han presentat enguany els Verds vira encara més cap a la camisa més tradicional. Segueixen apostant pel quilòmetre zero, i han apostat per una empresa vilafranquina per a la producció i confecció de les camises, l’empresa Referèndum. El disseny compta amb la nova imatge gràfica dels Castellers de Vilafranca, amb l’escut actualitzat, i una senyera i el nom de la colla brodat al dorsal. Les millores de la camisa es veuen en els petits detalls que faciliten als seus membres la pràctica castellera: una butxaca interior per evitar incidents i els botons de les camises de la canalla tapats perquè no s’enredin amb els cabells dels membres del tronc. A banda, per cada camisa, els Castellers de Vilafranca i l’empresa Referèndum faran una aportació econòmica a la Fundació de l'Hospital Sant Joan de Déu.