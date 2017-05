Els Castellers de l’Adroc assoleixen els sis pisos

260x366 Els Castellers de l’Adroc descarreguen el tres de sis / CASTELLERS DE L'ADROC Els Castellers de l’Adroc descarreguen el tres de sis / CASTELLERS DE L'ADROC

La febre dels castells ha viscut els últims anys el naixement de moltes colles arreu del territori català, i fins i tot ha ajudat a fer ressorgir projectes de formacions inactives. Els Castellers de Sant Andreu de la Barca, que van seguir l’activitat castellera durant 10 anys, però van cessar-la l’any 2006, van decidir reprendre l’activitat fa un any, mentre que la seva població veïna, Pallejà, buscava suports des del 2014 per consolidar una colla castellera al municipi. Els uns i els altres van veure la possibilitat de sumar esforços i van decidir unir-se en una sola formació per arribar més lluny, els Castellers de l’Adroc.



Aquest cap de setmana, els Castellers de l’Adroc actuaven a Sant Andreu de la Barca, juntament amb els Castellers de Rubí, amb motiu de la Fira de Primavera. Amb la camisa encara de color blanc, a l’espera de poder-la lluir del color escollit per la colla, la formació baixllobregatina va assolir el seu primer tres de sis, una passa de gegant per a la colla. Aquesta fita els obre les portes a seguir creixent dins de la gamma de sis i aconseguir així l'ingrés a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.



Van completar l'actuació amb un dos de cinc i no van poder anotar-se el quatre de sis, si bé l'eufòria va esclatar després d'assolir el tres de sis:





Els seus companys a plaça, els Castellers de Rubí, van cloure una actuació amb dos castells de cinc nets i dos pilars de quatre.



Castellers de l'Adroc: P4, 2d5, 3d6, id 4d6, P4.

Castellers de Rubí: P4, 3d5a n, 4d5 n, id 2d5 n, P4.