El Castelloscopi assoleix el seu primer castell de nou pisos

Com es viu un tres de nou amb folre des del punt de vista de l'enxaneta? Havíem vist diversos vídeos castellers subjectius però per primer cop una càmera s'enfila als nou pisos d'alçada. La responsabilitat ha estat del Castelloscopi, una instal·lació audiovisual amb objectius pedagògics que van crear els Castellers del Poble Sec l'any 2015 i que dissabte 27 de maig va capturar l'essència del tres de nou amb folre que els Castellers de Vilafranca van descarregar a Barcelona.



El projecte formatiu de la colla barcelonina no s'atura. Després de formar part de les eines dels ‘bandarres’ en les seves formacions i tallers, ha passat per escoles i per les seus d'alguna que altra colla castellera. Actualment, segons explica Jordi Piqué ‘Cels’, un dels seus creadors “tenim el Castelloscopi "embarassat" d'una nena que naixerà a finals d'estiu o principis de tardor”. Si la instal·lació actual comptava amb 25 pantalles col·locades emulant un castell d'uns 2,5 metres d'alçada per 3 d'amplada, el nou projecte apunta a una “versió reduïda que construirem amb 15 tauletes”. L'equip també treballa en la creació d'una una aplicació pròpia que faci la nova creació audiovisual molt més interactiva. “La idea és que, en ser una instal·lació més petita, d'1,5 metres d'alçada per 1 d'amplada, sigui molt més fàcil de moure per les escoles i entitats” i així poder arribar amb més facilitat a altres ciutats de la geografia catalana.



Tenint en compte que la nova instal·lació encara es troba en estat de “gestació”, el Castellers del Poble Sec han decidit mantenir viu el projecte a través de les seves ulleres amb càmera, un element que compta amb el vist i plau de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i que ara cedeixen a altres colles per captar noves mirades.



Piqué afirma que l'experiència “està sent molt gratificant, les colles ens acullen amb molta il·lusió i el Castelloscopi cada cop és més conegut. Fem difusió regalant mirades!”. La nova tasca servirà també per fer una instal·lació “molt més representativa, plural i transversal”. La feina, però, no ha perdut en cap moment un punt de professionalitat admirable. “Les noves mirades han de formar part de la instal·lació i per això les formalitzem (durada, estètica, narrativa, etc) de la mateixa manera que les 35 mirades bandarres”.

La instal·lació també esdevé una eina de germanor



Fins al moment les imatges enregistrades durant el primer tram de la temporada s'han capturat aprofitant la coincidència dels Castellers del Poble Sec amb altres colles a plaça. “Hem començat a gravar les mirades de les altres colles d'una manera molt familiar” comenta el membre de l'equip del Castelloscopi, “però aquesta arrencada tan entranyable respon a l'esperit de gran família que representen les colles castelleres”. Fins al moment han aprofitat la relació entre padrins, com els Castellers de Sants, i fillols, com els de la Sagrada Família o els Castellers de París. La formació barcelonina no va voler deixar passar l'oportunitat d'actuar amb els Castellers de Vilafranca a l'actuació de la FirEntitats de Sants per fer-se amb una quarta mirada, la de la Carla, l'enxaneta del primer tres de nou amb folre enregistrat des d'una càmera subjectiva al seu punt més alt.



Com sempre que s'amplia una nova família, Jordi Piqué ‘Cels’ explica que estan “buscant nom per a la nostra filleta. Tabaleta? Aletoscòpia?” i vosaltres, quin nom li posaríeu?