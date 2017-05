Castells, art i circ a Rotterdam

Més d'un centenar de membres dels Castellers de Vilafranca participaran el primer cap de setmana de maig al festival de circ Circusstad que s'organitza cada any a la ciutat holandesa de Rotterdam. Els vilafranquins, que també prendran part en diverses conferències amb l'objectiu de divulgar el món casteller i els seus valors, compartiran l'experiència amb la colla en formació dels Xiquets d’Hoorn i amb l'artista Menno Dijkhuis, membre dels Minyons de l'Arboç, que exposarà un seguit d'obres castelleres a la galeria Tante Nino.



Els Castellers de Vilafranca, una delegació dels quals ha viatjat ja aquest dilluns per passar tota la setmana als Països Baixos, participaran en diversos tallers i conferències, a banda d'altres compromisos institucionals. La colla serà present per exemple a la Universitat de Rotterdam i durant el cap de setmana té previst actuar en alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat. El gruix de l'expedició vilafranquina viatjarà entre dijous i divendres i estarà a la ciutat fins diumenge.



Des d'avui i fins al proper 5 de maig, els Xiquets d'Hoorn, un dels nous projectes castellers apareguts arreu d'Europa, ofereixen una sèrie de vuit tallers a diversos indrets de la ciutat. Els assaigs castellers s'afegeixen així al projecte de micromecenatge que s'ha posat en marxa amb l'objectiu de finançar aquesta activitat. Els petits tasts castellers, oberts a totes les edats a partir dels 12 anys, tindran una durada de dues hores i un preu de 9 euros per participant.

540x306 L'exposició castellera 'Touch the sky' es podrà visitar del 5 al 26 de maig a Rotterdam / MENNO DIJKHUIS L'exposició castellera 'Touch the sky' es podrà visitar del 5 al 26 de maig a Rotterdam / MENNO DIJKHUIS

L'esdeveniment, que en la seva primera presa de contacte ja ha comptat amb una quinzena de participants, s'anuncia amb l'atractiu de comptar amb nou formadors catalans. D'aquesta manera, els tallers també s'aprofiten per animar als curiosos que hi prenen part a fer pinya en les actuacions que tindran lloc dissabte al migdia i al vespre a l'Illa Nord i diumenge al migdia a la plaça Schouwburgplein dins del marc del festival de circ.



Divendres 5 de maig serà l'hora de Menno Dijkhuis, un artista gràfic i dissenyador de Rotterdam, nascut als Països Baixos, que actualment viu i treballa a Catalunya. Dijkhuis, que és també membre dels Minyons de l'Arboç, exposarà una col·lecció de les seves obres castelleres a la galeria Tante Nino sota el no, 'Touch the Sky'. L'artista afirma que fer-se “casteller dels Minyons de l'Arboç va ser una de les millors decisions” de la seva vida ja que ara pot pintar castells “directament des del cor, amb força, equilibri, valor i seny”. L'exposició es podrà visitar fins al proper 26 de maig.