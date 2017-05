Castells blauturquesa per a les malalties minoritàries

El proper diumenge tindrà lloc a Terrassa la primera Diada Solidària, organitzada pels Castellers de Terrassa, amb la intenció de donar visibilitat a les entitats de la ciutat que treballen per una causa solidària. Al llarg del matí s’hi duran a terme activitats i una actuació castellera per recaptar fons per col·laborar amb la investigació de les malalties minoritàries, en col·laboració amb les entitats egarenques “Cors Lluitadors de Duchenne”, associació per la distròfia muscular de Duchenne, “El sueño de Aaron”, que treballa per l’atròfia muscular espinal, “Todos con Aleix y Max contra la Histiocitosis”, que lluita contra la histiocitosi de cèl·lules de Langerhans, i l’ Associació Espanyola de Febre Mediterrània Familiar, que representa els afectats per la febre mediterrània familiar.



El president de la formació castellera, Ilde Rojas, posa èmfasi en l’inherent solidaritat del món casteller, que ha permès a les torres humanes assolir les fites històriques dels darrers anys. Per això, recorda cal col·laborar en aquest sentit amb les entitats de la ciutat i mostrar el fort compromís i una actitud activa per fer més visibles aquestes malalties minoritàries i aconseguir recaptar fons per a la investigació.



L’associació “Cors Lluitadors de Duchenne”, a través del seu membre Mònica Polo, expliquen que aquests tipus d’actes ajuden a donar conèixer la situació que pateixen els afectats per aquestes malalties, i també serveix per a crear espais per a compartir experiències i fer sentir a les famílies que no estan soles.