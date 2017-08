El Catllar torna a ser una plaça talismà per a la Colla Jove Xiquets de Tarragona

260x366 Els Castellers de Vilafranca descarreguen el 3d9fa al Catllar / CASTELLERS DE VILAFRANCA Els Castellers de Vilafranca descarreguen el 3d9fa al Catllar / CASTELLERS DE VILAFRANCA

La diada de la festa major del Catllar és una de les actuacions més importants del cap de setmana previ al de Sant Fèlix. La seva proximitat amb la festa major vilafranquina i la presència de tres de les millors formacions del moment ha fet els últims anys que el nivell pugés com l'espuma. Enguany l'exhibició ha estat especialment reeixida perquè ha pogut veure la segona millor actuació de la història de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls s'han exercitat al màxim nivell però aixecant el peu de l'accelerador de tant en tant per guardar forces de cara a les diades de l'Arboç i, molt especialment, la de Sant Fèlix.



Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació al Catllar amb el castell de gamma extra que han repetit més cops aquesta temporada. El vuitè dos de nou amb folre i manilles ha tornat a confirmar el cent per cent d'efectivitat respecte a aquesta estructura, que han descarregat amb certa facilitat. Després dels últims problemes viscuts amb el tres de nou amb folre i agulla, la formació vilafranquina l'ha portat a plaça en el segon torn i ha optat per encabir-hi el pilar, cosa que ha evitat que el tres s'obrís per la part baixa. Han sabut defensar el desgast del l'estructura exterior i han tornat a exhibir un espadat perfecte que poc ha hagut de treballar per certificar el descens. Pensant ja en l'atac al doblet de deu pisos que la colla planteja de cara a la diada de Sant Fèlix, en la tercera ronda han optat per descarregar un quatre de nou amb un folre molt reduït. Si s'ha de jutjar per l'excel·lent resultat, cal pensar que el quatre de deu amb folre i manilles arriba en el millor estat de forma possible.



L'inici de l'actuació de la Colla Jove Xiquets de Tarragona ha estat també perfecte. Després d'anul·lar-se la diada de Sant Magí i sense la pressió de tenir Sant Fèlix a quatre dies, els tarragonins han donat un fort cop de puny a la taula en dominar a la perfecció el cinc de nou folrat amb el qual han començat la seva exhibició. Han buscat el primer dos de nou emmanillat descarregat de la seva història en el segon torn –els tarragonins només l'havien coronat per Sant Magí l'any 2014–. L'han bastit amb cura, mimant cada moviment fins al moment de l'aleta. Si bé durant el descens el tronc s'ha tensat a mitja altura, l'han sabut treballar moguts per la convicció de tenir la construcció al seu abast. En aquest moment de la diada, els tarragonins transmetien que eren capaços de tot allò que es proposessin. Han completat l'actuació amb comoditat, descarregant el nou de vuit en el tercer torn i ajornant així l'estrena del tres de nou amb folre i agulla.



La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha hagut de començar l'actuació de menys a més. Han optat per atacar en primera ronda el tres de nou amb folre, estructura destinada a fer uns últims rodatges abans d'alçar-la un pis dimecres a la diada de Sant Fèlix. Un clar desnivell als pisos superiors no ha permès que el treballessin amb comoditat però l'han pogut descarregar sense cap problema. Després d'ensopegar-hi dos cops en la diada de la Bisbal del Penedès, la Vella ha apostat pel quatre de nou amb folre i pilar. Aquest cop l'estructura s'ha alçat sense complicacions, mantenint bé la mida fins a l'inici del descens. Tot i tancar-se lleugerament al quart i al cinquè pis, la feina ja estava feta i l'espadat només ho ha hagut de ratificar. Han hagut de deixar el cinc de nou amb folre per al tercer torn i, tot i haver-lo de treballar durant el descens, han pogut celebrar-lo per tercer cop aquesta temporada.



La ronda de pilars ha posat la cirereta a la millor actuació de la primera meitat de l'any. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha rubricat la segona millor actuació del seu historial en descarregar també l'espadat de vuit amb folre i manilles. Tant els Castellers de Vilafranca com la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb el deute pendent del més gran dels espadats, han optat per acabar les seves respectives actuacions amb un pilar de set amb folre cadascun.



El Catllar ha tornat a sentir els grallers de la Jove fent sonar l'Amparito Roca, els Castellers de Vilafranca han celebrat el tres de nou amb folre i agulla i la Colla Vella estava orgullosa de completar la seva segona estructura de gamma extra descarregada enguany. Les tres colles tindran poc més de 15 hores de descans, ja que tornaran a veure's les cares aquest diumenge a l'Arboç.

Castellers de Vilafranca: 2d9fm, 3d9fa, 4d9f, P7f

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 5d9f, 2d9fm, 9d8, P8fm

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 3d9f, 4d9fp, 5d9f, P7f