La Colla Castellera de Madrid estrenen camisa per sant Isidre

La Colla Castellera de Madrid, que van iniciar l’activitat fa uns mesos, van aparcar ahir la camisa blanca per estrenar la camisa vermella que lluiran d’ara endavant. Aprofitant les festes de San Isidro de Madrid, els castellers de la capital espanyola van ser els protagonistes a la plaça Major, dalt d’un escenari de manera que el públic va poder gaudir de l’espectacle de les torres humanes des de tots els racons de la plaça.



El vermell, color escollit per identificar-se al llarg de la seva trajectòria, coincideix amb el color de la bandera de la Comunitat de Madrid, i els Gats han aprofitat el millor escenari possible per a presentar la camisa vermella en societat.



La colla, impulsada des del Cercle Català de Madrid, busca integrar l’activitat de les torres humanes en la ciutat madrilenya, on hi viu una comunitat de més de 70.000 catalans, i pretén donar-se a conèixer entre la població de la capital per aconseguir augmentar el nombre de camises.

L'estrena de camisa de la Colla Castellera de Madrid va ser a un escenari de la plaça Major de Madrid