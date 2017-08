Comença l'esprint final per a la diada de Sant Fèlix

260x366 Les colles hauran de gestionar bé els castells del cap de setmana per arribar a la diada de Sant Fèlix en les millors condicions / CASTELLERS DE VILAFRANCA Les colles hauran de gestionar bé els castells del cap de setmana per arribar a la diada de Sant Fèlix en les millors condicions / CASTELLERS DE VILAFRANCA

Palau-solità i Plegamans, El Catllar, Sitges, L'Arboç i Igualada podrien tenir la clau de la diada de Sant Fèlix 2017. Aquest cap de setmana actuen les quatre formacions que es veuran les cares el proper dimecres a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès i ho faran acompanyades de les dues colles que piquen a la porta de les cites més importants del calendari.



Tres rutes captaran l'atenció dels aficionats castellers, la dupla d'El Catllar i L'Arboç serà la que preveu reunir el major nombre de construccions de nou pisos o superiors amb la participació dels Castellers de Vilafranca, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Les tres formacions hauran de gestionar molt bé els seus efectius ja que coincidiran tant dissabte a la tarda com diumenge al migdia. A ritmes diferents, qui tindrà més a jugar serà l'agrupació tarragonina després que se suspengués la diada de Sant Magí i sense la cita de Sant Fèlix a l'horitzó. La Colla Jove es troba actualment en un dels moments més dolços del seu historial i sempre ha proferit una estima especial cap a la vila del Catllar. Després de descarregar el cinc de nou folrat a Vilanova i carregar-lo a Terrassa a inicis de juliol la colla prepara dues noves estructures de gamma extra, el dos de nou emmanillat i el tres amb el pilar. A aquestes estructures cal sumar-hi els dos castells bàsics de nou, el nou de vuit i el pilar emmanillat. Els tarragonins ja van completar a Vilanova una actuació amb tres construccions de gamma extra i dissabte podrien superar aquest llistó.



Amb alguna alarma encesa per culpa de les recents caigudes, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hauran de gestionar les seves cartes per arribar a la diada de Sant Fèlix en plenitud de condicions. La formació que compta amb el ventall més ampli és la vilafranquina que disposarà del dos de nou amb folre i manilles com a carta segura i dels castells amb agulla, tot i els entrebancs patits tant amb el quatre -un carregat- com amb el tres -un intent-, per completar l'actuació. La Colla Vella ha demostrat dominar l'estructura del cinc de nou amb folre però, si vol reservar el tres de deu amb folre i manilles i el quatre de nou sense folre per a la diada de Sant Fèlix, haurà de fer un pas endavant que podria arribar en forma de quatre de nou amb folre i pilar o de dos emmanillat. Els ‘rosats’ van desmuntar la torre a la diada de les ‘vivendes’ i no l'han tornat a intentar des de llavors; també van provar dos cops el quatre amb el pilar a la Bisbal del Penedès i en les dues ocasions van acabar fent llenya. Les dues colles coincidiran amb un repte pendent, el pilar de vuit amb folre i manilles. La col·laboració a pinya en aquestes dues cites es preveu força minsa i això obligarà a les colles a desplaçar el major nombre de camises possible si volen exhibir construccions del màxim nivell.



Després d'unes vacances merescudes, els Minyons de Terrassa han tornat a posar-se en marxa amb la urgència de posar els seus castells a punt de cara a la diada de Sant Fèlix. Aquest cap de setmana mesuraran les seves forces dissabte a Palau-solità i Plegamans amb els Castellers de Caldes i els Capgrossos de Mataró, que també tornen a les places després de l'aturada estival, i diumenge a Sitges amb la colla local i uns Castellers de Sabadell que també posen la directa de cara a la seva pròpia festa major. La cancel·lació de la diada programada la setmana passada a l'Arboç els podria passar factura així que no tenen marge d'error aquest cap de setmana. Entre la prèvia de la seva festa major i el dia gran van dibuixar l'aleta del cinc de nou amb folre i el tres de deu emmanillat i van descarregar tant el dos de nou amb folre i manilles com el pilar de vuit.



L'últim escenari el trobem a l'Anoia en el marc de la festa major d'Igualada. La cita comptarà amb la Colla Joves Xiquets de Valls com a cap de cartell al costat dels Xiquets de Reus i dels Moixiganguers. Després d'unes setmanes molt positives per a la dinàmica de la formació vallenca, l'actuació de diumenge és tot un interrogant. La proximitat amb la diada de Sant Fèlix fa complicat que la Joves estiri més el braç que la màniga però sí que podria ser un bon banc de proves per lligar el peu del tres de nou amb folre i pilar que podrien provar dimecres per primer cop en la seva història. No caldrà perdre de vista els Xiquets de Reus, en un bon estat de forma, i els Moixiganguers d'Igualada que voldran exhibir-se el seu dia gran.