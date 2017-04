Els Koales de Melbourne busquen grallers amb ganes de conèixer món

Si ets músic i vols conèixer món, el teu instrument és sense cap mena de dubte la gralla! L'oboè tradicional més emprat en els entremesos de la cultura popular catalana pot obrir-te les portes a descobrir un nou món, o, si més no, a Austràlia. Aquesta setmana els Koales de Melbourne, la primera colla castellera sorgida a Oceania, han fet arribar una proposta ben original a les xarxes socials: “Si saps tocar la gralla o puges a castells i t'agradaria conèixer Austràlia, ara tens l'excusa perfecta!”.

La colla australiana realitzarà la seva primera actuació castellera el proper 2 de maig a una escola local i busca el suport d'algun músic que els vulgui donar un cop de mà. La invitació inclou els tràmits del visat de turista, la recollida a l'aeroport i una visita per la ciutat. Abans que us acabeu d'engrescar, cal dir que la proposta no inclou ni el bitllet d'avió ni les despeses del viatge, tot i així, la proposta pot acabar entusiasmant algun graller amb ganes de voltar món.

Malgrat l'aparició el 2016 d'un segon projecte casteller a Austràlia, els Kangaroos de Sydney, els Koales han volgut oferir primer a grallers d'arreu del món la possibilitat de gaudir d'una experiència nova, amb l'excusa de conèixer el país, si bé han afirmat que estudiarien la possibilitat de contactar amb la colla veïna per demanar un cop de mà en cas que la seva crida no tingués èxit.

Ja ho sabeu, feu un forat a la vostra motxilla per col·locar-hi gralla inxa i tudell i prepareu-vos per salvar els gairebé disset mil quilòmetres que separen Catalunya d'Oceania!