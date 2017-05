Devir estrena el seu segon joc casteller

La constant ebullició del món casteller ha fet que els últims anys hagin aparegut un gran nombre de productes específics. Des de roba i calçat, a begudes, tot passant per mil i un joc de taula, els projectes es multipliquen cada temporada. Una de les marques comercials que més s'han fixat en el món de les torres humanes és Devir que, amb l'estrena del nou joc de cartes ‘Castellers’ substitueix l'homònim inspirat en els clàssics de peces de construcció.



L'editorial propietària en exclusiva dels drets dels mítics ‘Magic: the gathering’ o ‘Dungeons & Dragons’ torna a demostrar el seu interès pel món casteller encarregant un joc a dos prolífics autors com Josep Maria Allué (premi a l'autor del joc espanyol de l'any 2017 i premi As d'Or 2017) i Dani Gómez.



L'objectiu passava per dissenyar un joc de cartes familiar, senzill i divertit, que el pogués fer servir qualsevol aficionat per més que no hagués vist mai ni un pilar de quatre. Van ser els propis dissenyadors els que van pensar en el dibuixant Albert Monteys, conegut per la seva feina a les revistes ‘El Jueves’ o ‘Mongolia’ i amant dels jocs de taula, per a la il·lustració.

249x249 Albert Monteys (‘El Jueves’ i ‘Mongolia’) ha realitzat el seu primer treball il·lustrant un joc de taula / DEVIR Albert Monteys (‘El Jueves’ i ‘Mongolia’) ha realitzat el seu primer treball il·lustrant un joc de taula / DEVIR

‘Castellers’, presentat al Saló del Còmic de Barcelona, recrea una diada castellera amb la participació de fins a quatre colles que han de completar tres estructures el més aviat possible. A banda de la tasca aleatòria de recol·lecció de cartes definint una estratègia a l'hora d'alçar cada construcció, el joc incorpora accions especials que fan més competitives les partides. Les cartes dels grallers i del cap de colla proporcionen una ajuda extra però, a canvi, també s'hi han incorporat dues cartes destinades a fer la vida més complicada a la colla del costat, la llenya i el 'canguelo'.



Si bé el primer disseny de la il·lustració apostava per un format realista en el qual els castellers han de fer un esforç per no fer llenya, la versió definitiva compta amb un format molt més simpàtic que genera un ambient festiu entre els jugadors. La mecànica el fa un joc molt visual ja que els participants han de formar els seus castells amb tot luxe de detalls. Pinya, tronc, canalla, grallers i cap de colla seran imprescindibles per aconseguir la victòria.



Tot i que tots els castells que s'hi poden fer són reals, només es podran triar quatre opcions a cada partida, quatre construccions que tots els jugadors podran combinar en l'ordre que desitgin. Un pilar, un dos, un tres i un quatre -de sis, de set o de vuit pisos d'alçada- són les alternatives i l'objectiu consisteix en ser el més ràpid per endur-se el major nombre d'aplaudiments del públic.



Els tres autors de ‘Castellers’ van reunir-se al Saló del Còmic per jugar la primera partida oficial, que finalment guanyaria Dani Gómez en ser el primer en completar les seves tres construccions.