L'equip Mercedes de F-1 s'emmiralla en els castells i els seus valors

No és pas el primer cop –ni serà l'últim– que una marca d'àmbit internacional busca referències en els valors del fet casteller per il·lustrar els seus suports publicitaris, però la imatge de l'equip Mercedes-AMG Petronas Motorsport de Fórmula 1 tancant pinya ha sorprès els aficionats de les torres humanes per la seva gran posada en escena. Sota el lema "Ningú no guanya sol", la marca de les fletxes platejades ha picat l'ullet al fet casteller en la creació d'una de les imatges més compartides en aquest entorn els últims dies.



El 28 de març el perfil de Facebook de Mercedes-Benz va publicar un vídeo en què es barrejaven imatges dels diversos components de l'equip de Fórmula 1 després d'apuntar-se un doble podi en la primera cursa del Mundial que va tenir lloc a Austràlia, amb el com-s'ha-fet ('making off') de la seva última sessió fotogràfica. El mateix vídeo es convertia en una petita campanya viral en què s'explica, d'una banda, la importància de treballar en equip i, de l'altra, com la precisió i la cura de cada detall poden convertir les coses més simples en precioses. Tots dos aspectes són fàcilment relacionables amb el món casteller i amb la imatge que vol promocionar la marca alemanya.



La sessió fotogràfica, realitzada en un estudi, va reunir un centenar d'extres que van recrear la pinya d'un castell en una imatge de gran similitud a les famoses captures que han suposat que el fotògraf català David Oliete guanyés nombrosos premis fotogràfics arreu del món. Al centre de la imatge, tres dels components de l'equip entrecreuen els braços per dibuixar la famosa estrella de tres puntes dissenyada per Gottlieb Daimler. La fotografia resultant, que ja il·lustra la pàgina web de l'equip Mercedes-AMG Petronas Motorsport i el perfils de Twitter de l'equip de Fórmula 1 i de la mateixa marca de cotxes de luxe, cuida tota mena de detalls, fins al punt d'haver-hi incorporat la inconfusible gorra vermella que sol portar l'expilot Niki Lauda, ara assessor de l'equip. Per recrear la pinya, l'equip col·loca, un a un, cada component de la pinya, seguint un esquema similar al que fan servir les colles castelleres per lligar la base dels castells.



Castells a l'asfalt de Montmeló



No és tampoc el primer cop que una colla castellera ha lligat la seva imatge a la Fórmula 1: l'11 de maig del 2014 els Castellers de Vilafranca van actuar al començament de la cursa del Gran Premi de Catalunya, al circuit de Montmeló. La colla vilafranquina, que va descarregar dos castells de 8 pisos, el 3 i el 4, de forma simultània al davant de la tribuna principal del circuit, va enregistrar l'exhibició des d'una càmera instal·lada al casc de l'enxaneta. El vídeo de seguida es va fer viral i es va situar a la vora de les 70.000 visites. L'actuació, davant d'un públic de prop de 100.000 persones, va arribar gràcies a les retransmissions televisives a un públic potencial de 500 milions d'espectadors a escala mundial.



Precisament, la imatge dels castells a l'asfalt del circuit de Montmeló es repetirà el diumenge 11 de juny de la mà dels Castellers de la Vila de Gràcia, que han anunciat que han estat convidats a prendre part en el pròxiom Gran Premi de Catalunya de Moto GP.