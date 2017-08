A Gràcia, els castellers no tenen por

260x366 Els Castellers de la Vila de Gràcia actuaran en solitari però esperen envoltar-se de tot el món casteller / MANOLO GARCIA Els Castellers de la Vila de Gràcia actuaran en solitari però esperen envoltar-se de tot el món casteller / MANOLO GARCIA

El barri de Gràcia de Barcelona comença a recobrar la vida a poc a poc, mostrant la determinació d'entitats i veïns que es resisteixen a quedar-se sense festa major. Després del dol de rigor, els Castellers de la Vila de Gràcia han decidit programar tres actes representatius dilluns al vespre i convidar tots els castellers que ho vulguin a prendre-hi part i a alçar-hi pilars en suport a les víctimes dels atemptats terroristes per demostrar, tal com informa la colla, que "els castellers no tenim por".



Un cop rebuda l'autorització de reprendre les activitats de la festa del barri, l'agrupació ha reprogramat el pilar caminat, la jornada castellera i un concert protagonitzat pel grup Pastorets Rock. El canvi de data obligarà els de la camisa blava a actuar en solitari, si bé la colla ha fet una crida a tot el món casteller per acompanyar-los en un moment tan simbòlic com aquest.



Els actes reduïts de la plaça de la Vila de Gràcia començaran a les 19.45 i s'allargaran tota la nit. La colla castellera es trobarà a la plaça del Sol per baixar fins al lloc de l'actuació amb el tradicional pilar caminat. A partir de les 20.00 iniciaran la diada castellera en solitari i, en acabar, totes les colles que hi vulguin participar, ja sigui de forma oficial o personal, alçaran pilars. A les 23.45 començarà el concert que clourà la jornada.



Els Castellers de la Vila de Gràcia havien preparat els dos castells bàsics de nou pisos de cara a l'actuació que havien de celebrar aquest dissabte amb els Xiquets de Reus i els Castellers de Vilafranca. Sens dubte, actuar en solitari aquest dilluns pot ser un handicap important, si bé el castellers afirmen que el més important ara mateix és demostrar que "el terrorisme no farà canviar la seva activitat".