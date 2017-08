Gràcia paralitza, de moment, els actes castellers

Els Castellers de la Vila de Gràcia han suspès totes les activitats previstes per al matí d'aquest divendres arran de l'atemptat que va tenir lloc ahir a la Rambla de Barcelona. La colla castellera s'ha unit a les mostres de condemna i condol i ha citat els seus castellers a les 11.00 hores a la plaça de la Vila per desplaçar-se junts fins a la concentració prevista a les 12.00 hores a la plaça Catalunya.



La formació castellera va suspendre ahir tots els actes programats a la plaça de la Vila, que gestionen durant la festa major del barri, entre els quals destacava un assaig públic previ a la diada, que se celebrarà dissabte a la tarda. La colla va decidir anul·lar els actes a plaça i es va descartar la possibilitat de dur l'assaig a la seva seu, Can Musons. Al penó situat a la barra de la colla va onejar tota la tarda un crespó negre com a mostra de solidaritat amb les víctimes.



Durant la llarga jornada d'ahir, les sis formacions de la ciutat, així com la major part de les colles castelleres del país, van afegir-se a les mostres de condemna i condol a través dels seus perfils oficials a les xarxes socials. Altres colles, com els Castellers de Barcelona, també han anunciat que s'afegiran a la concentració.





Suspenem les activitats dl matí a la @FMplvila



Ens troberem a les 11 a la Pl d la Vila per anar a les 12h a la concentració a Pl Catalunya — CVG (@cvg_cat) 18 de agosto de 2017

Commocionats per les notícies que estan arribant. Condemnem l'atemptat i transmetem el nostre suport a les víctimes. — Castellers Barcelona (@CdBCN) 17 de agosto de 2017

El nostre més sentit condol i suport als familiars i amics de les víctimes. Tolerància 0 a l'odi i el terror. #Barcelona — Castellers de Sants (@borinots) 17 de agosto de 2017

Castellers de la Sagrada Família condemnem l'atemptat a Barcelona i ens solidaritzem amb les víctimes.Tots fem pinya contra la violència. — Castellers de SaFa (@CastellersSAFA) 18 de agosto de 2017

Lamentem i condemnem els fets ocorreguts, i donem tot el suport a les víctimes. #OrgullBarcelona #RefugeesWelcome — Jove de Barcelona (@jovedebarcelona) 17 de agosto de 2017