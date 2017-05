Ha arribat l'hora dels Minyons

Després de les estrenes de 9 pisos dels Castellers de Vilafranca i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, aquest cap de setmana ha arribat el torn dels Minyons de Terrassa. La Seu d'Ègara ha gaudit amb el primer 3 de 9 amb folre de la temporada dels malves i amb els castells de 8 pisos dels Castellers de Barcelona i dels Capgrossos de Mataró.



L'escenari no podria ser millor, l'entorn històric de la parròquia de Sant Pere ha tornat a omplir-se de castellers i d'aficionats per vibrar amb les construccions de la colla local. Els Minyons han complert amb les previsions i han iniciat l'actuació amb el castell més important de la jornada, el 3 de 9 amb folre. Amb una base sòlida i gran serenor, el 3 s'ha anat alçant amb delicadesa, salvant qualsevol petit moviment, premiant els més menuts amb la més gran de les confiances. Sense celebracions exagerades, els Minyons han demostrat que tenien ben clara la feina preparada per avui. Han completat amb comoditat el 5 de 8 en el segon torn i han guardat per a la tercera ronda la segona estrena de la jornada. El 3 de 8 amb agulla s'ha alçat amb bones mides però després de l'aleta ha tremolat de valent fins a alliberar un espadat de gran consistència que ha necessitat un punt de concentració als instants finals.



La cita també estava marcada, però de color vermell, al calendari. Els Castellers de Barcelona s'han plantat a Terrassa amb l'objectiu d'estrenar un 2 de 8 amb folre que l'any passat va ser la bèstia negra de la seva temporada. Amb l'estructura de 7 pisos ben consolidada, han decidit atacar el castell després de descarregar el 3 de 8. Justos d'efectius, han fet sonar les gralles a la primera, però de seguida s'ha percebut que el folre no era còmode i que l'estructura començava desnivellada d'alçades. Amb dosos col·locats, un dels quarts s'ha arronsat i, tot i salvar bé la situació, això els ha forçat a desmuntar. En un segon intent la història s'ha repetit i, si bé el tronc s'ha mostrat més estable, el folre ha patit fins i tot per desmuntar l'estructura. Han completat la tercera ronda descarregant el 4 de 8.



Recuperant aquella essència mataronina d'apamar cada construcció que porten a plaça, els Capgrossos han seguit treballant en la consolidació de les seves estructures bàsiques. Han descarregat el 4 de 8 a primera ronda, treballant amb correcció en un pis de terços que s'ha acabat estirant durant la descarregada. En el segon torn han optat pel 3 de 8, que ha sigut molt més seré i ha presentat unes mides molt correctes. Si bé la cita s'ho mereixia, els mataronins guarden els primers castells de la gamma alta de 8 per a les pròximes setmanes. Han completat la seva actuació descarregant un plàcid 2 de 7.



La ronda de pilars també ha estat exitosa per als Minyons, que han descarregat sense gaires complicacions l'espadat de 6 i han premiat la canalla de la colla amb 10 pilars de 4 simultanis. Els Capgrossos de Mataró han apostat pel vano de 5, mentre que els Castellers de Barcelona han atacat un sol pilar de 5.



Minyons de Terrassa: 3d9f, 5d8, 3d8a, P6, 10 P4

Castellers de Barcelona: 3d8, id 2d8f, id 2d8f, 4d8, P5

Capgrossos de Mataró: 4d8, 3d8, 2d7, vano de 5