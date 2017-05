Ha arribat una segona recessió castellera?

260x366 Els Xics Caleros anuncien que aturen la seva activitat per falta d'efectius / XICS CALEROS Els Xics Caleros anuncien que aturen la seva activitat per falta d'efectius / XICS CALEROS

Des de l'any 2010, només al principat, s'ha fundat fins a una trentena de noves formacions castelleres. La progressió va ser explosiva, començant per 3 noves colles aquell mateix any i arribant a un rècord de 8 noves agrupacions el 2012 o 10 el 2013. Des de llavors el nombre de noves colles s'ha anat reduint i, si bé encara existeixen diversos projectes que no han acabat de fer un pas endavant, sembla que l'expansió comença a estancar-se.



Quelcom similar va succeir els anys noranta, amb l'eclosió també d'una trentena de colles. Els castells van arribar per primer cop a territoris desconeguts com les illes Balears, Girona o Lleida. Moltes comarques van veure castells per primer cop i el creixement exponencial del fenomen va fer que en prop de deu anys el nombre total de construccions enlairades a final de temporada gairebé es tripliqués.



L'any 2002, set anys després de la seva fundació, la colla castellera dels Castellers de l'Albera, sorgida a la Catalunya Nord, va dissoldre's. Aquella mateixa temporada desapareixerien també els Castellers de Martorell, amb un any més d'experiència. A poc a poc el degoteig seguiria aquestes dues formacions fins arribar a la desena de renúncies. El món casteller s'havia autoregulat. Comarques com el Baix Llobregat, que va arriar a comptar amb prop d'una dotzena de colles actives van veure com aquest nombre es reduïa dràsticament, ciutats com el Vendrell o Reus, amb dues formacions van quedar-se només amb una.



La història es repeteix?



La temporada passada, els Castellers de Solsona van veure's obligats a aturar temporalment la seva activitat sis anys després de la seva fundació. Enguany la formació de la camisa groga encara no ha tornat a les places. Els va seguir la Colla Jove Xiquets de Vilafranca, del mateix any de fundació, si bé enguany s'hi han pogut reenganxar. La setmana passada esclatava la trista notícia per part dels Xics Caleros, del 2012, la primera colla organitzada a les Terres de l'Ebre.



Si bé el nivell del món casteller segueix creixent, han començat a saltar totes les alarmes ja que el segon boom casteller comença a reproduir el model del boom dels noranta. Les agrupacions castelleres compten amb un constant anar i venir de castellers que, molts cops, necessiten un descans després de quatre o cinc anys de màxima exigència. La gestió d'aquesta renovació és vital perquè les noves formacions puguin arribar a celebrar el seu primer desè aniversari.