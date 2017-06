La Colla Jove Xiquets de Tarragona també es posa en marxa

260x366 La Colla Jove Xiquets de Tarragona descarrega el seu primer 3d9f de l'any a la diada del seu local / COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA La Colla Jove Xiquets de Tarragona descarrega el seu primer 3d9f de l'any a la diada del seu local / COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA

Amb tres colles alçant castells de nou pisos, els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa, i amb l'anunci dels Capgrossos de cara la seva diada d'aniversari, la Colla Jove Xiquets de Tarragona no ha volgut aplaçar més l'estrena dels grans castells i aquest cap de setmana ha decidit apuntar-se al carro tot descarregant el seu primer tres de nou amb folre de l'any.



La diada del seu local va ser l'escenari perfecte per a l'estrena i va comptar amb la companyia de tres formacions amigues, els Bordegassos de Vilanova, els Castellers de Terrassa i els Nois de la Torre.



La Jove segueix fent passes endavant però, després de fer llenya dos cops del quatre de vuit amb agulla, ara ho fa amb peus de plom. Els tarragonins van optar dissabte per iniciar l'actuació amb el cinquè cinc de vuit de l'any. Després de descarregar el tres de nou amb folre, van aixecar el peu de l'accelerador i van dedicar la seva tercera ronda a treballar de cara al futur, tot descarregant el quatre de vuit.



Els Bordegassos de Vilanova van poder celebrar el primer dos de set de la temporada a Tarragona i el van acompanyar del cinc de set i d'un quatre que ja té la mirada posada en el de vuit pisos. Els Castellers de Terrassa van tenir en el cinc de set la seva millor construcció i van completar la diada amb els dos castells bàsics de set, construccions que també aviat podrien alçar un pis. La quarta colla dissabte va ser la dels Nois de la Torre. Els de la camisa blau cel segueixen rodant els castells de set pisos de cara a l'estrena de la gamma alta.



Colla Jove Xiquets de Tarragona: 5d8, 3d9f, 4d8, P6

Bordegassos de Vilanova: 2d7, 5d7, 4d7, P5, 3 P4

Castellers de Terrassa: 3d7, 5d7, 4d7, P5

Nois de la Torre: 3d7, 4d7, 4d6a, P5