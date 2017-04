L’IEFC ofereix un taller de fotografia castellera

L’autora de la famosa fotografia del petó casteller, Mireia Comas, i membre dels Minyons de Terrassa, impartirà els propers 13 i 14 de maig, a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) un taller en què es treballarà la fotografia castellera: les tècniques des d’un punt de vista d’autor, la comunicació i l’expressió del món casteller a través de les imatges i les pautes bàsiques d’estètica, composició i creativitat per a desenvolupar un projecte personal.



S'inclourà també unes pràctiques en una exhibició castellera, per entendre millor com funcionen les formacions i així copsar millor els moments més àlgids de les actuacions. Els continguts del taller permeten conèixer elements clau com l’edició específica per aquest tipus de fotografies, així com buscar les millors sortides que poden tenir aquest tipus d’instantànies; no s’oblida, però, de la introducció al món casteller, ja que per poder entendre les dinàmiques i els moments de màxima emotivitat cal entendre què està succeint a plaça.



El taller tindrà lloc al llarg del cap de setmana, i els participants acudiran a l’actuació que els Castellers de Sant organitzen dissabte 13 de maig a la tarda, en motiu de la vigília del seu aniversari, i on compartiran plaça amb els Castellers de Gavà i la Colla Jove Castellers de Sitges.