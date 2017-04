Els Minyons de Terrassa s'acomiaden de Carles Feiner

260x366 Carles Feiner, conegut com a 'Negre' Carles Feiner, conegut com a 'Negre'

Els Minyons de Terrassa han penjat el crespó negre aquest cap de setmana per la mort de Carles Feiner, conegut popularment com el “Negre”. Aquest dissabte 22 d'abril, els malves han anunciat el decés d'un dels castellers del nucli fundador de la colla egarenca i qui va ser-ne el seu president i cap de colla en diverses temporades.



Feiner va estar al capdavant de la tècnica dels Minyons de Terrassa en quatre ocasions, de 1983 a 1984, de 1986 a 1988, de 1991 a 1992 i de 2005 a 2006. De 1996 a 1998, el “Negre” va ser triat president de la colla.



Com a cap de colla, l'any 1987, va assolir el primers dos de vuit amb folre i cinc de vuit malves, els dos descarregats en la mateixa actuació, va carregar els primers tres de nou amb folre i pilar de sis el 1988, i va carregar i descarregar els primers quatres de nou amb folre de la història de la colla els anys 1991 i 1992. Va presidir l'agrupació egarenca el 1998, la temporada en la que els Minyons es van apuntar el primer tres de deu amb folre i manilles descarregat de la història dels castells.