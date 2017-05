Els Minyons demanen la medalla d'honor de Terrassa per Carles Feiner

La junta de la colla castellera dels Minyons de Terrassa ha acordat demanar la concessió de la Medalla d'Honor de la ciutat de Terrassa a títol pòstum per Carles Feiner, membre del nucli fundador de la formació, traspassat el passat 22 d'abril pel seu paper com a promotor de la cultura popular catalana i de l'actual model de Festa Major.



Els Minyons han presentat avui la sol·licitud formal a l'Ajuntament de Terrassa per tal que l'alcalde de la ciutat inicií el procés establert. Paral·lelament, la formació malva també ha presentat aquesta sol·licitud a la reunió que aquesta tarda ha mantingut amb el regidor de Cultura de la ciutat, Jordi Flores.



Segons declaracions de Jordi Juanico, president de l'entitat, a l'Ara, Carles Feiner era “una persona que ha fet moltes coses per la ciutat, des de participar directament en el model de festa major, del que encara gaudim a la ciutat, a implicar-se moltíssim en la fundació i en tot allò que han estat els Minyons de Terrassa”. La colla també destaca el seu ex-cap de colla i ex-president com un dels màxims exponents en la història dels Minyons, havent estat la persona que més anys ha estat a primera línia. Feiner va estar al capdavant de la tècnica dels Minyons de Terrassa en quatre ocasions, del 1983 al 1984, del 1986 al 1988, del 1991 al 1992, i del 2005 al 2006. Del 1996 al 1998, va ser triat president de la colla.



Conegut amb el sobrenom d'el “Negre”, va se decisiu en la evolució del mon casteller amb les seves aportacions tècniques. Més enllà de la seva activitat en l'àmbit de l'activisme cultural, va participar de manera destacada en l'elaboració del Pla Local d'Inclusió Social.

Després de la seva pèrdua, Juanico confessa que els Minyons s'han “sentit molt acompanyats per la resta de colles i pel món casteller que, a través dels comunicats de condol que ens han fet arribar, han recordat molt la tasca que va fer el Carles perquè els castells en l'era moderna hagin arribat on han arribat”. Passades les primeres setmanes després de la seva mort, la colla ha trobat a faltar la seva presència. “Tot i que últimament no participava gaire als assajos, nosaltres sabem que hi era. Sabem que el que hauria volgut és que la colla seguís endavant però volem mantenir el seu record i pensem que la millor manera era demanar aquest reconeixement”.