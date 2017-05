Música, vermut i nous per Fires de maig

Si bé altres anys la diada de Fires de maig servia per donar el tret de sortida a les grans construccions, i permetia als espectadors viure els primers castells de nou de la temporada, enguany també servirà per estrenar castells, però no pas el primer castell de nou, que ja el vam poder veure a principis d’abril, sinó el primer quatre de nou folrat.



Els Castellers de Vilafranca han avançat com mai abans els reptes del seu calendari, i si a principis d’abril ja van descarregar la construcció de nou pisos més matinera de la història -a banda de l'excepció viscuda a la diada de les Decennals vallenques el 2001-, ara amplien el repertori i es plantegen descarregar el quatre de nou amb folre, acompanyat de dues estructures de la gamma alta de vuit, amb la vista posada a objectius superiors.



L’actuació, en què hi prendran part també els Xicots de Vilafranca i la Colla Jove de Vilafranca, seguirà el format a l’antiga, és a dir, sense rondes establertes i un ordre entre construccions, fet que permetrà agilitzar el ritme de la diada i fer-la més dinàmica pel públic present a plaça.



Música i electrònica per amenitzar les Fires



Coincidint amb la celebració de les Fires de maig de la ciutat, els Castellers de Vilafranca acolliran al seu local el “Figatrònic”, una sessió de vermut amb música electrònica amb la presència dels discjòqueis “La Cara B DJ Set”, que punxaran al pati del local de Cal Figarot a partir de les dotze del migdia.



Aquest tipus d’activitats pretenen apropar la seu social dels Castellers de Vilafranca a la població de la capital de l’Alt Penedès, i dinamitzar-ne el seu ús a banda dels dies amb activitat castellera a la vila.