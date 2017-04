No totes les colles castelleres fan pont

Les colles castelleres han aprofitat el pont de Setmana Santa per prendre's el que segurament serà l'últim descans -en el millor dels casos, abans de l'aturada estival- previ al final del curs. El cap de setmana no ha quedat en blanc gràcies a tres colles castelleres. Els Salats de Súria van prendre part dissabte de la cloenda de l'acte de les caramelles. Els del Bages van alçar un pilar de quatre per mostrar una senyera mentre les colles caramellaires cantaven 'El cant del Poble' i els Vailets de Gelida han descarregat avui dos pilars en l'homenatge a la bellesa celebrat a Gelida. Han estat, però, els Castellers d'Esparreguera, els que han completat la millor actuació del cap de setmana.



Com és tradicional, la formació del Baix Llobregat ha participat a la jornada festiva de l'aplec que cada dilluns de Pasqua reuneix els veïns de les poblacions d'Esparreguera i d'Olesa de Montserrat a l'ermita de Santa Maria del Puig, situada a un petit altiplà al costat del riu Llobregat que separa els dos municipis. Caramelles, balls de bastons gegants, castellers i sardanes conviuen cada any al pla de l'ermita. L'actuació castellera es caracteritza perquè és de l'any en la que la colla aparca els tradicionals pantalons blancs per enfundar-se texans de colors més soferts ja que en finalitzar la diada la gran majoria aprofiten per passar el dia a l'aire lliure.

249x249 Els tres de set dels Castellers d'Esparreguera ha estat el millor castell del cap de setmana / AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA Els tres de set dels Castellers d'Esparreguera ha estat el millor castell del cap de setmana / AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA

Els Castellers d'Esparreguera han matinat per pujar a peu amb la seva canalla fins a l'ermita, on han alçat un pilar de quatre abans de la missa que en aquesta jornada aplega gran quantitat de feligresos. A la sortida de l'ofici, la colla bordeus ha atacat el tres de set, el seu millor castell en aquesta actuació. Tot i els obligats canvis en l'alineació habitual, la construcció ha mantingut una mida correcta. La lògica manca d'efectius, ha condicionat l'actuació, si bé ha mantingut el seu nivell habitual combinant castells de sis pisos amb el tres de set. A segona ronda, han optat per un lleuger tres de sis aixecat per sota, de quadratura complicada, i han posat fi a la seva exhibició amb un senzill quatre de sis i un pilar de cinc.



Després de la breu aturada castellera, el proper cap de setmana el calendari passarà de les tres actuacions a les trenta-quatre, una xifra molt més habitual, que barrejarà les típiques jornades d'inici de curs amb les exhibicions de Sant Jordi, el modern tret de sortida de la temporada tradicional.



Dissabte 15/04/2017

Súria - Cloenda de l'acte de Caramelles

Salats de Súria: P4



Dilluns 17/04/2017

Gelida - Homenatge a la Bellesa

Vailets de Gelida: P3, P4



Esparreguera - Aplec a l'Ermita del Puig

Castellers d'Esparreguera: 3d7, 3d6xs, 4d6, P5