Nous locals d’assaig per continuar creixent

El local d'assaig és un element clau que permet a les colles castelleres seguir creixent i assajar les noves construccions amb seguretat. Elements com disposar d'un local tancat, sense haver-se de desplaçar els dies de pluja, que no sigui compartit, en què es pugui fer vida social fora de l’horari d’assaig, amb espais per facilitar la logística de l’assaig i l’organització de la colla… són clau per aconseguir estabilitat i focalitzar totes les energies dels castellers a assolir noves construccions.



El cas dels Xiquets del Serrallo és un dels més representatius; durant gairebé tot el seu recorregut han hagut de lluitar per aconseguir un local propi. La colla del barri mariner ha hagut d’assajar a l'aire lliure, amb totes les inclemències climatològiques i les queixes veïnals que això suposava. Més tard van aconseguir un local a cobert cedit per l’Autoritat Portuària de Tarragona, que durant tres anys els ha servit de sostre per als seus assajos. Finalment, el passat 4 de juny els del Serrallo van estrenar el seu local definitiu, a l'edifici del Fitosanitari.

Els Manyacs de Parets del Vallès, que tot just van batejar-se la temporada passada, van estrenar el passat dissabte “La Morada”, el seu nou local. La colla va adequar la nau buida en el seu local d’assaig, i dissabte van protagonitzar un acte d’inauguració, en què hi eren present representats polítics del consistori i d'altres entitats del municipi, així com les seves colles padrines. Els Manyacs, amb un pilar, van donar a conèixer el nom del seu local, “La Morada”, en honor al seu color de camisa.