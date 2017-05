260x366 La Poste edita un segell casteller La Poste edita un segell casteller

Els Castellers d'Andorra estrenen estrenen el seu propi segell. El Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra i La Poste, el servei de correus de francès, han fet realitat el somni dels Castellers d'Andorra. A partir d'ara, les cartes i postals enviades des del país dels Pirineus podran fer servir la imatge de la formació castellera. El nou segell, per valor de vuitanta-cinc cèntims, mostra un dos de sis de la colla bordeus davant d'una emblemàtica torre romànica com la de Sant Miquel d'Engolasters, Santa Coloma o el Canillo i la bandera d'Andorra.



La Poste cada any edita algun segell amb temàtiques referents al Principat d'Andorra, aquest any els Castellers d'Andorra estan d'enhorabona ja que centren l'atenció en un nou segell emergent com un dels nous símbols del país. La Poste posa els castells a l'alçada dels referents romànics. La colla castellera, assoleix així, en tres anys un reconeixement molt important.



Per a Juli Peña, president de la formació andorrana “és un orgull poder sortir en un segell del país. És un reconeixement a la tasca que està portant a terme la colla, i més en un tercer any en el qual es treballa molt dur per a la consolidació de la mateixa i perquè el món casteller segueixi arrelant al Principat. Només podem estar agraïts al Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra per haver pensat en nosaltres. És una injecció de moral per seguir treballant com si fos el primer dia i per continuar creixent. Aconseguir castells de set pisos és important però fites com aquesta ho son encara més”.



Els Castellers d'Andorra encaren aquesta temporada amb l'objectiu de fer el salt als castells de set pisos. Després d'haver-hi treballat molt durant el 2016 i haver fet fins i tot alguna seriosa prova a plaça fora d'actuació, el passat dia 7 de maig van aprofitar la diada de germanor de Tarragona, amb els Xiquets de Tarragona i els de Vila-seca, per fer els seus primers intents oficials de tres de set. Si bé el resultat va ser infructuós, tot fa pensar que no trigaran gaire en aconseguir estrenar la nova gamma, tot superant el dos de sis que a partir d'ara il·lustra aquests nous segells.