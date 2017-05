El Priorat, terra de castells

260x366 La Colla Jove Xiquets de Tarragona completa el 5d8 a Porrera / AJUNTAMENT DE PORRERA La Colla Jove Xiquets de Tarragona completa el 5d8 a Porrera / AJUNTAMENT DE PORRERA

260x366 La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau estrena el primer P6 de la seva temporada particular / BEGO GARCIA | CASTELLERS DE SANT PERE I SANT PAU La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau estrena el primer P6 de la seva temporada particular / BEGO GARCIA | CASTELLERS DE SANT PERE I SANT PAU

Si el primer 5 de 8 de la temporada arribava la setmana passada de la mà de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a Falset, al Priorat, la segona catedral de l'any no podria haver triat una comarca diferent. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha completat aquest diumenge el 5 a la petita localitat de Porrera i ho ha fet acompanyada d'una estratosfèrica Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau.

Anant fent però sense perdre el temps, la Jove de Tarragona segueix sumant estructures al seu ventall. Van descarregar el primer 3 de 8 a Altafulla el 2 d'abril, el 4 per Sant Jordi i el 5 no s'ha fet esperar. A Porrera els tarragonins han completat els dos castells bàsics de 8, el 3 en primera ronda i el 4 en tercera. Han deixat per a la ronda central l'estrena del 5 de 8, una estructura destinada altre cop a convertir-se en el castell de gamma extra de capçalera de la Jove.

Lluny de fer el paper del convidat de pedra, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau han mostrat el seu domini pilaner en completar els dos castells bàsics amb agulla, el 3 de 7 i el 4 de 7 amb el pilar al mig. Han resolt la diada descarregant el 3 de 7 i han guardat la cirereta per a la ronda de pilars. Els de la camisa verda han descarregat el seu primer espadat de 6 de la temporada.

Castellers de Sant Pere i Sant Pau: 3d7a, 4d7a, 3d7, P6, 3 P4

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 3d8, 5d8, 4d8, 2 P5, 3 P4