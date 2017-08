Puja el nivell de la taula de puntuació del Concurs de Castells

Aquest dimarts 22 d’agost l'organització del Concurs de Castells ha fet públiques les últimes novetats relacionades amb la taula de puntuacions que ha de definir les formacions participants en la propera edició. La taula afegeix tres noves construccions, el nou de nou amb folre (9d9f), el dos de deu amb folre, manilles i puntals (2d10fmp) i el quatre de seu amb folre (4d10f). Destaca el fet que tant de les actuacions que es prendran com a referència al Rànquing Estrella, com de les que serveixin durant les tres jornades del Concurs per determinar les posicions finals del mateix, només comptabilitzaran els tres castells de més valor tenint en compte com a màxim una única construcció carregada.



Després de diverses reunions entre l'organització i la seva Comissió Assessora, el Concurs de Castells ha fet una aposta decidida pels castells descarregats, castigant així les caigudes en resposta a un sentiment que sembla generalitzat actualment en el món dels castells. Així doncs, si una colla carrega més d'una construcció en una mateixa actuació, només comptabilitzarà la de més valor en la suma de la puntuació final. Aquesta decisió afectarà la formulació del rànquing que es posarà en marxa el proper dia 1 de setembre i que, el 31 d'agost de 2018, definirà les posicions de les colles que l'organització convidarà a participar del certamen. La norma quedarà emmarcada també en les normes bàsiques encarregades de regular les tres jornades del concurs.



Entre els tres castells que s'afegiran a partir del dia 1 de setembre a la taula de puntuacions del Concurs destaca el nou de nou folrat que s'ha incorporat de nou al llistat a petició de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que ja va fer un primer assaig l'any passat. Tant aquest castell com el quatre de deu amb folre, ja havien figurat a la taula fins l'any 2014, si bé havien estat eliminats en l'última revisió en no haver estat sol·licitats per cap formació. Enguany, l'anunci per part dels Castellers de Vilafranca d'incorporar el quatre de deu sense manilles als seus objectius propers ha fet que la Comissió Assessora del Concurs hagi decidit recuperar aquest castell a la taula. Així mateix, el dos de deu amb folre, manilles i puntals, que els Minyons de Terrassa havien apuntat com a castell de futur, també s'inclourà en el subgrup tres del grup set de castells, els de més valor.



L'última novetat en la taula de punts del concurs afecta les quatre construccions de més valor de les que s'han aconseguit completar algun cop en la història dels castells, les dues estructures de deu pisos emmanillades, el quatre de nou sense folre i el dos de vuit sense folre. La Comissió Assessora del Concurs ha considerat que la dificultat tècnica dels castells sense folre ha de prevaldre actualment per sobre de la dificultat social que suposa reunir prou gent per fer els castells emmanillats. En aquest sentit, s'ha variat la posició d'aquests quatre castells i s'han ajustat les construccions sense folre, devaluant la seva puntuació en cas de quedar només carregades.