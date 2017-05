Ràdio Valls estrena un nou programa casteller

El proper 30 de maig Ràdio Valls estrena un nou espai casteller: 'Des de la Plaça del Blat'. El programa, de seixanta minuts de durada, serà conduït per Francesc Domènech, que hem pogut veure col·laborant amb les retransmissions castelleres de la Xarxa, i David Prats, copresentador també del programa '3 rondes' de Catalunya Ràdio.



Cada dimarts de vuit a nou del vespre es tractaran temes d’actualitat, però també hi haurà espai per a la tertúlia i per a les entrevistes, així com per a la història castellera i per a la secció que conduirà la periodista Eva Salvat sobre el futur Museu Casteller de Catalunya. A la tertúlia hi veurem representades les dues colles de la ciutat, així com una sèrie de col·laboradors convidats relacionats amb el món casteller que acabaran de formar la taula de debat. El programa es podrà seguir en directe al 103.3 FM o bé es podrà descarregar el podcast a través del web de l’emissora.



Un dels altres espais radiofònics de referència al camp de Tarragona, 'Toc de Castell' de Tarragona Ràdio, va estrenar el passat dimecres la seva 26a temporada. L’equip del Diari Casteller presenta des de fa tres temporades aquest programa que setmanalment repassa l’actualitat castellera i es manté com un dels programes d’informació castellera més veterans del panorama.