La Sagrada Família consolida els vuit pisos d'alçada

260x366 El primer 4d8 de l'any dels Castellers de la Sagrada Família va arribar el 2 d'abril / CASTELLERS DE LA SAGRADA FAMÍLIA El primer 4d8 de l'any dels Castellers de la Sagrada Família va arribar el 2 d'abril / CASTELLERS DE LA SAGRADA FAMÍLIA

La diada de la festa major del barceloní barri de la Sagrada Família ha gaudit d'una exhibició de força dels castellers locals, que s'han apuntat el segon quatre de vuit de la temporada abans de tancar el mes d'abril. El castell de vuit pisos de la colla local suposa el vuitè descarregat de la seva història en tres anys, una marca que els consolida a ulls de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya com a colla de vuit pisos.

Si bé ja fa dos anys des de que els Castellers de la Sagrada Família van descarregar el primer castell de vuit pisos del seu historial, l'arribada del tres de vuit a finals de la temporada passada, construcció que van coronar per primer cop en la diada de tardor en mes de novembre, i l'espectacular inici de curs que estan protagonitzant, fa que se'ls consideri ja una colla de vuit pisos en ferm. Els grans castells ja no son una flor d'estiu, els de la camisa verda han tret a passejar el seu ‘carro gros’ per segon cop en aquest inici de temporada i tot indica que enguany el repetiran amb força assiduïtat. El segon castell de vuit pisos de l'any suposa també el vuitè dels safencs, que assoleixen així també la consideració de colla de vuit per part de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

Els Castellers de la Sagrada Família van descarregar dos quatres de vuit en l'any de l'estrena d'aquest castell, van duplicar l'aposta el 2016 amb quatre de descarregats i un tres de vuit carregat. A finals d'abril la colla ja en porta dos descarregats, tots dos davant de la monumental obra d'Antoni Gaudí, i el calendari els prepara grans cites en les quals podran repetir i millorar aquesta gesta.