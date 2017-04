Vilafranca aposta per la Joves Xiquets de Valls

260x366 La Colla Joves Xiquets de Valls carrega el 4d9sf a Vilafranca del Penedès / CRISTINA CALDERER La Colla Joves Xiquets de Valls carrega el 4d9sf a Vilafranca del Penedès / CRISTINA CALDERER

Una de les incògnites que reservava encara el calendari casteller era el nom de les 4 colles que formaran part aquesta temporada de la diada de Sant Fèlix. Avui els administradors de la festa major de Vilafranca del Penedès han anunciat la seva decisió de mantenir el cartell de la temporada passada, i el més habitual d'aquesta jornada, apostant de nou pel quartet format pels Castellers de Vilafranca, la Colla Joves Xiquets de Valls, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa.



La consecució del tres de nou amb folre per part dels Xicots de Vilafranca i els resultats obtinguts per la Colla Jove Xiquets de Tarragona la temporada passada havien mantingut viu el debat fins avui. Els Xicots, però, van renunciar al seu dret de ser a la plaça de la Vila pel nivell assolit i enfoquen els seus objectius en la diada del 29 d'agost en què pretenen atacar tant el tres com el quatre de nou amb folre. Les opcions passaven, doncs, per convidar-hi les quatre colles que van assolir castells de deu pisos durant el 2016 o mantenir l'essència de la diada amb la participació de la Colla Joves Xiquets de Valls, després que l'any passat hi carreguessin el quatre de nou sense folre i hi descarreguessin el dos de nou emmanillat i el cinc de nou amb folre.



La decisió no ha estat gens senzilla però finalment s'ha fet pública la participació de la Colla Joves Xiquets de Valls. L'actuació tornarà a comptar amb la figura del cap de plaça, que recaurà de nou en Jordi Bertran, i mantindrà el pressupost destinat a les colles castelleres, que serà d'un total de 48.000 euros, 12.000 per a cada formació.