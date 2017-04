Sant Fèlix no aparca les polèmiques

La roda de premsa organitzada pels administradors de la festa major de Vilafranca del Penedès el passat dimarts 4 d'abril, lluny d'aportar llums sobre les ombres existents respecte a les diades castelleres dels dies 29, 30 i 31 d'agost, ha re-obert la polèmica sobre la convivència entre les colles de la ciutat. La Colla Jove Xiquets de Vilafranca ha denunciat que la seva voluntat ha estat malinterpretada pels organitzadors de la festa i que s'ha sentit mal tractada per les formacions veïnes en els darrers dies.



Andreu Retamal, un dels administradors de la festa major, va explicar dimarts que la decisió sobre el cartell de la diada de Sant Fèlix havia estat molt complicada ja que les cinc colles finalistes “van fer una temporada extraordinària l'any passat”. En la seva introducció va voler destacar que els Xicots de Vilafranca els havien transmès que “la seva diada, ara per ara, era la del dia 29”. Els de la camisa vermella ja van fer públic el gener de 2016 que creien que no estaven encara a l'alçada del que suposa la jornada de Sant Fèlix i enguany han refermat la seva voluntat de fer gran l'actuació del dia 29. Finalment els administradors van optar per convidar a la Colla Joves Xiquets de Valls a tancar el cartell format pels Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa, en detriment de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, una de les formacions que l'any passat van assolir els sostre dels deu pisos d'alçada.



Els administradors també van avançar la intenció de seguir el dia 29 d'agost la línia establerta a la diada de Sant Fèlix l'any passat, amb la incorporació de la figura del cap de plaça, Jordi Bertran, que vetllarà per l'agilitat de l'exhibició. En aquest sentit, Andreu Retamal va apuntar que de la reunió de la Comissió de Castells de la Festa Major van sortir “amb un compromís d'una certa qualitat castellera” per part de la Colla Jove Xiquets de Vilafranca, especificant que “si s'arriba a aquesta certa qualitat castellera hi actuaran” i que “van ser ells [la Jove] qui ho van proposar”. Preguntat per aquest nivell, Retamal va indicar que el límit eren els castells de set pisos i que “es va parlar de maig o com a molt del mes de juny”.



No van trigar a fer-se sentir les crítiques des de la colla de la camisa blau cel i divendres 7 d'abril va ser el propi cap de colla de la Jove, Albert Hill, qui va aclarir al mitjà digital ‘El món casteller’ que l'anunci dels administradors no s'ajustava a allò que ells els havien transmès i que l'última paraula sobre si finalment actuarien per festa major alçant castells de sis nivells seria exclusivament seva. Hill va mostrar-se molt dolgut pel tracte que estava rebent la colla i va repartir a parts iguals, tant als Xicots com als Castellers de Vilafranca, recordant les tensions entre aquestes dues colles o els xiulets rebuts pels verds al Concurs de Castells de 2014.



Emplaçats a parlar-ne de nou passades les festes, administradors i colles estan condemnats a posar-se d'acord pel bé de festa major de la capital de l'Alt Penedès, si be l'ambient després de l'encreuament de declaracions ha quedat un pèl enrarit.