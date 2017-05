Sants acull els castells de 9 pel Firentitats

260x366 Els Castellers de Vilafranca descarreguen el tres de nou amb folre a Sants / CASTELLERS DE VILAFRANCA Els Castellers de Vilafranca descarreguen el tres de nou amb folre a Sants / CASTELLERS DE VILAFRANCA

El concorregut carrer de la Creu Coberta de Barcelona ha tallat la circulació per acollir la Firentitats de Sants, un dels esdeveniments de la ciutat que posa el focus en el teixit associatiu del barri i la cultura popular. Com és habitual, els castells també han sigut protagonistes en aquesta jornada de dissabte gràcies als Castellers de Sants, i acompanyats dels Castellers de Sant Cugat, els Castellers de Vilafranca i els Castellers del Poble Sec.



Després del pilar de 4 de dol per part de les colles presents a plaça, en honor a Pere Josep Julià Torrents, antic sotscap de colla dels Castellers de Vilafranca, els de la camisa verd collserola han sigut els primers a aixecar els castells, i han començat amb les seves millors cartes. Els de Sant Cugat han descarregat a primera ronda el 2 de 8 amb folre, un dels castells sostre de la colla que enguany ja han descarregat en tres ocasions i demostra el bon estat de forma dels Gausacs. A segona ronda, el 3 de 8 ha acabat remenant més del que s'esperava per la lentitud de l'ascens de la canalla petita, que ha provocat que el pis de quarts acabés massa obert. Malgrat tot, els Castellers de Sant Cugat l'han treballat amb concentració i sense ensurts. Finalment el 4 de 8 ha servit per cloure una diada sense entrebancs que ha demostrat el domini dels Gausacs de la gamma de 8 i ha deixat molt bones vibracions per a la temporada que els espera.



Els Castellers de Vilafranca, per la seva banda, s'han desplaçat a Barcelona amb la intenció de consolidar els castells de 9 que han anat estrenant aquest primer trimestre de la temporada. A primera ronda han apostat pel 2 folrat, en el qual si bé en un primer moment han hagut de desmuntar el peu per evitar que els arbres del carrer de la Creu Coberta provoquessin algun ensurt, un cop han pogut resituar el peu del castell han descarregat sense problemes, amb un alt domini tècnic de l'estructura. El 3 de 9 que els Verds han descarregat a segona ronda ha mostrat un ritme excel·lent, molt àgil, que ha fet que l'estructura remenés més del normal durant la pujada dels més petits, però que un cop el pom s'ha col·locat han controlat sense problemes. Si bé el pis de quints ha hagut de treballar amb unes mides més tancades de l'habitual, han pogut salvar la descarregada sense patir. El 4 de 8 de tercera ronda ha sigut, potser, el castell més remenat dels Castellers de Vilafranca, que han aprofitat l'ocasió per rodar nous castellers al tronc, i els nervis s'han fet notar. El castell, però, no ha perillat en cap moment, i s'ha pogut descarregar sense cap ensurt. El pilar de 7 amb folre a la ronda de pilars s'ha carregat sense cap entrebanc, si bé durant la descarregada ha patit alguna sotragada que han pogut salvar sense més complicacions.



La colla amfitriona, els Castellers de Sants, segueix el seu itinerari. Si alguna cosa caracteritza la colla grisa és la constància i disciplina a l'hora de seguir la planificació de la temporada: dosifiquen les estrenes dels grans castells i segueixen un ritme lent fins a arribar a les grans estructures, i això permet als Borinots arribar a final de temporada amb el nivell tècnic que estan demostrant els últims anys. Enguany segueixen aquest ritme, i el 3 i el 4 de 8 que han fet a primera ronda serveix per rodar els bàsics de 8 abans d'atacar els castells de 9. El 2 de 8 a la tercera ronda serveix per prémer un pèl més l'accelerador, i obre la veda de la gamma alta de 8 per als Castellers de Sants.



Els últims a actuar han sigut els Castellers de Poble Sec, que han descarregat el 4 de 7 a primera ronda. La canalla ha trigat més de l'habitual a iniciar l'ascens, i això ha allargat l'execució del castell, si bé no ha portat cap problema per als Bandarres, que han controlat les mides del 4 en tot moment sense deformar-lo. El 3 de 7 i el 2 de 6 han servit per cloure la diada dels de la camisa blau cel, castells dominats a la perfecció i totalment a l'abast dels poble-sequins.



Castellers de Sant Cugat: P4 dol, 2d8f, 3d8, 4d8, 2 P5

Castellers de Vilafranca: P4 dol, 2d8f, 3d9f, 4d8, P7f, 6 P4

Castellers de Sants: P4 dol, 3d8, 4d8, 2d8f, P5, P5 al balcó

Castellers del Poble Sec: P4 dol, 4d7, 3d7, 2d6, P5