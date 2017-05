Serà casteller el nou capgròs de la ciutat de Terrassa?

Els castells a la ciutat de Terrassa formen part de l'imaginari de la seva festa major com una de les activitats més reconegudes. Tant és així que fins i tot un membre dels Minyons de Terrassa, Ramon Codinas, va ser reconegut el 2009 amb l'estrena d'un dels capgrossos de la ciutat en el seu honor. Enguany podria ser el torn de la colla veïna dels malves ja que Francesc Salazar López, membre dels Castellers de Terrassa -i del Drac de Terrassa- i Adrià Màs, membre dels Minyons de Terrassa seran dos dels candidats a Capgròs de l'Any.



La tria del Capgròs de l'Any se celebra des del 1982, quan una juguesca entre un grup de terrassencs vinculats amb la cultura popular i el llavors regidor de cultura, Jordi Labòria, qui va esdevenir el primer Capgròs de l'Any en reconeixement per haver restaurat els gegants vells de la ciutat. Des de llavors, cada any es tria un personatge local destacat en el camp de la cultura popular o com a figura representativa de la ciutat.



Francesc Salazar i Adrià Màs, juntament amb els altres dotze candidats d'entre es que destaca per primer cop un objecte, la imatge de les urnes, que aquest any podrien ser més protagonistes que mai de l'actualitat del país, hauran de defensar les seves candidatures el proper 3 de juny a la festa dels ‘Capdidats’ a Capgròs de l'any 2017 organitzada per la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa i pel Casinet de l'Espardenya. L'acte servirà per donar la benvinguda a la festa major. Els candidats podran ser votats per mitjà del correu electrònic o bé presencialment durant la festa dels ‘Capdidats’.



A banda del capgròs dedicat a Ramon Codinas l'any 2009, un altre casteller, Miquel Nieto, excap de colla dels Castellers de Terrassa, també va ser triat com a candidat el 2013, si bé aquell any el guanyador va acabar sent Jaume Cabré, autor d'obres tant reconegudes com ‘Les veus del Pamano’, ‘L’ombra de l’eunuc’ o ‘Jo confesso'.



De ser triat Francesc Salazar, la ciutat passaria a tenir una parella de capgrossos castellers, un membre dels Minyons i l'altre dels Castellers de Terrassa, mentre que Adrià Màs decantaria la balança cap al costat dels malves, si bé al llistat de candidats ha estat destacat com a monitor i dinamitzador de l'Esplai de ca n'Aurell.