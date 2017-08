Tarragona mobilitza tots els seus castellers per Sant Magí

Les colles castelleres de la ciutat de Tarragona encaren les últimes hores prèvies a la diada de Sant Magí intentant mobilitzar el màxim nombre de castellers possible. Més enllà dels objectius puntuals de cada agrupació, totes coincideixen en un missatge ben clar: la clau de l'èxit està en la feina col·lectiva. Per fer-ho possible, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo intenten tocar la fibra sensible dels seus castellers amb quatre vídeos i un sol objectiu.

Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau animen els seus castellers a “repetir la feina feta”. En el vídeo, membres de la colla citen frases dels periodistes tarragonins Carles Cortés i Francesc Domènech relacionades amb la colla mentre mostren imatges del dos de set, el tres i el quatre de vuit i el pilar de set amb folre.

El vídeo motivacional de la Colla Jove Xiquets de Tarragona mostra un casteller tornant de vacances i anant directe a la plaça de les Cols on, des d'un balcó, queda captivat per la catedral de Tarragona. Les imatges acaben amb la frase “torna Sant Magí, torna la màgia” i el recordatori de l'assaig previ a la diada.

Els Xiquets del Serrallo avisen els seus castellers que “tot està per fer” en un vídeo en el qual recorden les cites de la setmana de Sant Magí amb la veu del periodista Carles Cortés narrant diversos passatges d'una diada castellera entre els quals destaca una frase: “Quin gran moment per als Xiquets del Serrallo”.

Els Xiquets de Tarragona han volgut transmetre enguany amb imatges d'històries olímpiques de superació que per més complicat que pugui ser el camí “per ser el millor” sempre s'aprèn a gaudir-lo quan t'hi has d'esforçar perquè l'èxit val la pena quan s'assoleix amb la “teva gent”. El seu lema recorda “el que realment importa”.