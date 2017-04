Tarragona viu la música i els castells

260x366 Els Xiquets de Tarragona participen en el Festival Internacional Dixieland Els Xiquets de Tarragona participen en el Festival Internacional Dixieland

Els Xiquets de Tarragona prenen el protagonisme aquest dissabte amb la seva participació en el Festival Internacional Dixieland pel matí i, a la tarda, amb l’arrencada de la temporada castellera a la seva Diada d’Inici de Temporada, acompanyats per la Colla Vella dels Xiquets de Valls.



Els matalassers han organitzat, des de les 11 del matí, un seguit de tallers en el marc de Dixieland adreçats als més menuts. Conèixer el funcionament dels instruments, conèixer la feina dels lutiers i construir el seu propi instrument, veure una banda tradicional de dixie i dissenyar un instrument a través de la plastilina són un exemple del que es podrà fer a la plaça del Rei de Tarragona al llarg de tot el matí. A partir de dos quarts d’una del migdia, Stromboli Jazz Band oferirà un concert de cançons infantils en una primera part, i tot seguit adreçat a tots els públics a mode concert vermut. La colla castellera col·labora, doncs, amb el festival, per apropar els coneixements musicals a tots els infants de la ciutat mitjançant una programació lúdica i familiar.



A la tarda, els amants dels castells podran veure com els motors arrenquen a Tarragona; a les sis de la tarda els Xiquets protagonitzaran la seva Diada d’Inici de temporada, i compartiran plaça amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i servirà per encetar la nova temporada després de cinc mesos de descans.