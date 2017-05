Torna la màgia de Sant Isidre a Valls

260x366 La Colla Vella dels Xiquets de Valls estrena el 4d9f i completa la tripleta màgica / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS La Colla Vella dels Xiquets de Valls estrena el 4d9f i completa la tripleta màgica / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

La diada de Sant Isidre, dissabte a Valls, va ser una de les més prolífiques del cap de setmana, la Colla Vella dels Xiquets de Valls va completar-hi el seu primer quatre de nou folrat de l'any però les colles convidades no van quedar-se enrere. Els Xiquets de Tarragona van sorprendre en descarregar el seu primer cinc de vuit de la temporada mentre que els Xiquets de Reus segueixen en un moment de constant creixement i van optar per l'estrena del dos de vuit folrat.



La Colla Vella dels Xiquets de Valls segueix de prop les passes dels Castellers de Vilafranca. Set dies després de l'estrena del quatre de nou amb folre dels ‘verds’, arriba el quatre rosat i tot sembla indicar que la maquinària vallenca ja està preparada per tornar a lluitar pel lideratge del món casteller. Van iniciar la seva actuació a la plaça de l'Oli descarregant el tres de nou amb folre i van guardar el quatre pel segon torn. La Colla Vella esdevé la segona formació en completar enguany aquesta construcció, que sumada al cinc de vuit final, va servir per segellar la primera tripleta màgica de l'any; una combinació que iguala l'exhibida el curs passat en aquesta mateixa plaça.



Confiats per la feina feta a assaig, els Xiquets de Tarragona van sorprendre a Valls en atacar el cinc de vuit a primera ronda. L'estructura es va alçar nerviosa, si bé després de l'aleta va asserenar-se arribant a bon port. Els matalassers no completaven la ‘catedral’ dels castells des de feia ja un any i mig, doncs la temporada passada només van aconseguir coronar aquesta l'estructura. Van arrodonir una gran actuació amb els dos castells bàsics de vuit, el tres i el quatre. Sergi Feijoo, cap de colla dels tarragonins es mostrava satisfet ja que considera que “els assajos havien anat molt bé i era l'hora de portar-lo [el cinc de vuit] a plaça”.



Si bé els Xiquets de Reus encetaven el cap de setmana amb el record del tres de vuit que només van poder coronar la setmana passada a Girona, van tornar a mostrar a Valls una confiança absoluta. Van optar però per iniciar l'actuació amb el segon quatre de vuit de la temporada, per atacar a la ronda central l'estrena del dos de vuit folrat. La progressió constant dels del carrer Rosich sembla que no s'atura i, amb la feina feta, van treure's l'espineta tot descarregant el tres. La seva actuació suposa, a més, la primera tripleta de vuit del seu compte particular enguany.



A la ronda de pilars els vallencs van trepitjar el fre i van preferir seguir rodant el gran espadat perquè quan arribi ho faci amb la màxima solvència. La Colla Vella va arrodonir la seva actuació amb un vano doble de cinc, amb dos espadats de cinc centrals i quatre de quatre, cedint el protagonisme a les colles convidades. Tant els Xiquets de Tarragona com els de Reus van exhibir els seus flamants pilars de sis.



Colla Vella dels Xiquets de Valls: 3d9f, 4d9f, 5d8, 2 P5, 4 P4

Xiquets de Tarragona: 5d8, 4d8, 3d8, P6

Xiquets de Reus: 4d8, 2d8f, 3d8, P6