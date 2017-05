Tornen els castells a Penedès Televisió

La ràdio i la televisió municipals de Vilafranca del Penedès aposten una temporada més per una intensa programació castellera. Diumenge 7 de maig es va tornar a posar en marxa la versió radiofònica del programa ‘Va de castells’ i dilluns van començar les emissions de ‘La tertúlia d'actualitat’ i les ‘Diades castelleres’. El pròxim 16 de maig s'hi afegirà la versió televisiva del programa casteller central de la casa; es desplegarà així l'ampli ventall habitual.



Pep Ribes es va tornar a posar diumenge al capdavant dels micròfons de Ràdio Vilafranca per encetar la temporada número 21 del programa d'informació castellera ‘Va de castells’. El director del programa vilafranquí seguirà enguany acompanyat del periodista Josep Torreño i d'una sèrie de col·laboradors que setmana rere setmana repassaran l'actualitat del món de les torres humanes. Diumenge al programa hi havia Cugat Comas, cap de colla dels Capgrossos de Mataró, que va repassar la diada de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres; els periodistes Francesc Domènech, Carles Esteve i Carles Cortés van respondre la pregunta de la setmana, i l'opinió va arribar amb Santi Terraza. A la tertúlia també hi havia el responsable de la informació castellera de l'ARA, Efren Garcia.



Dilluns a dos quarts de dues de la tarda les torres humanes van tornar a ser protagonistes de ‘La tertúlia d'actualitat’ de Penedès Televisió, que cada setmana dedicarà aquest dia a centrar la seva atenció en el món casteller. Tot just després de l'informatiu, a dos quarts de tres, arriba l'hora de les ‘Diades castelleres’, que aquesta setmana van repassar el Memorial David Sánchez amb la participació dels Nois de la Torre, els Xicots de Vilafranca i els Xiquets del Serrallo.



A part de la programació específica, la ràdio i la televisió vilafranquines acostumen a dedicar força espai a les colles de la ciutat. Dilluns, per exemple, Toni Bach i Joan Badell, cap de colla i president dels Castellers de Vilafranca, van poder explicar el viatge que la formació va fer el cap de setmana passat a la ciutat holandesa de Rotterdam.