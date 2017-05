Tradició i actualitat conflueixen a la Nit de Premis de Valls

El passat dissabte Valls va viure una de les gales indispensables de la ciutat, la 34a edició de la Nit de Premis. Durant la cerimònia van premiar-se àmbits tan diversos com l'empresa, el la recuperació del patrimoni, l'educació o la normalització lingüística, a més, al bressol dels castells no hi podien faltar dos premis castellers, el premi Joan Ventura i Solé de periodisme casteller atorgat per la Colla Joves Xiquets de Valls i el premi Isidre de Rabassó d'identitat castellera que entregava la Colla Vella dels Xiquets de Valls



Prop de 300 persones van gaudir dissabte de la vetllada de l'entrega de premis que va tenir lloc al Centre Cultural Municipal. La gal·la va ser conduïda per Marta Ferré, redactora del programa 'Divendres' de TV3, i Jordi Mustró, redactor de TAC-12 i va comptar amb l'actuació dels músics Gabriel Llorach, Mariona Escoda, Jaume Sanz, Maria Jacobs i Elena Volpini. Durant la Nit de Premis es van entregar un total de 27 guardons repartits per dotze entitats i empreses de la ciutat. Com és habitual, no van faltar els premis castellers que, des de fa anys organitzen les dues colles vallenques.

540x306 La Colla Joves Xiquets de Valls va concedir el seu premi a Red Bull TV / AJUNTAMENT DE VALLS La Colla Joves Xiquets de Valls va concedir el seu premi a Red Bull TV / AJUNTAMENT DE VALLS

El Premi Joan Ventura i Solé, entregat per la Colla Joves Xiquets de Valls, arribava enguany a la seva vint-i-dosena edició. El guardó, que s'entrega cada any a algun periodista o mitjà destacat per la seva tasca en el món casteller va recaure enguany en la figura de Red Bull TV per l'èxit de la transmissió del Concurs de Castells de 2016 a través del seu canal en línia de televisió que ha generat vídeos que han arribat ja al 50 milions de visites. El jurat va voler destacar-ne els següents arguments:



-Per ser la primera televisió d'àmbit internacional a apostar per fer una retransmissió castellera; i per fer-ho en anglès, una llengua que ha permès apropar els castells arreu del planeta.

-Per fer-ho amb un grau molt destacat de professionalitat i excel·lència, tenint en compte a més que s'enfrontaven per primer cop a la matèria castellera.

-Per ser capaços de conjugar un equip professional arribat d'arreu del món amb professionals locals, la combinació de la feina dels quals s'ha traduït en un resultat impecable.

-Per la seva aposta pel fet casteller des del respecte a l'activitat i a les persones que la realitzen, fugint d'enfocaments sensacionalistes.

-Per la capacitat d'impacte arreu del món, assolint prop de 100 milions de visualitzacions d'un dels fragments de l'esmentada transmissió.

540x306 Els familiars de Rafael Dalmau van recollir el premi entregat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls / AJUNTAMENT DE VALLS Els familiars de Rafael Dalmau van recollir el premi entregat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls / AJUNTAMENT DE VALLS

Per la seva part, la Colla Vella dels Xiquets de Valls va entregar el quart premi Isidre de Rabassó que reconeix aquelles persones, entitats o iniciatives que han contribuït a estudiar i difondre la història dels castells i la identitat dels Xiquets de Valls. Aquest any la formació de la camisa rosada ha concedit el seu premi a l'editorial ‘Rafael Dalmau, Editor’ en reconeixement, ara fa més de 35 anys, del llibre ‘Món Casteller’, una obra que a dia d'avui es manté com una referència bibliogràfica indispensable en el món casteller. El jurat va destacar:



Tot i que fa gairebé 36 anys de la seva edició, Món Casteller va ser la primera obra seriosa i rigorosa que va aplegar una panoràmica històrica de tot el que havia estat fins aleshores el fet casteller. A més, cal destacar que en el segon volum hi ha el primer recull de lèxic casteller que el mateix Català Roca va fer personalment. Món Casteller va ser una mena de tractat enciclopèdic del fet casteller i ho va ser en uns moments que, tot i l'esclat que s'endevinava en l'àmbit casteller, ningú pensava en les dimensions que aquella pràctica nascuda dos segles enrere a la ciutat de Valls agafaria els anys posteriors. Afirmem, doncs, que l'obra Món Casteller s'ha convertit avui en un referent bibliogràfic ineludible de la castellística. És per tot això que volem reconèixer aquesta iniciativa a l'editorial 'Rafael Dalmau, Editor', mitjançant l'atorgament d'aquest guardó.