Valls obre l'accés a la plaça del Museu Casteller de Catalunya

La diada de Sant Jordi ha estat l'oportunitat triada per l'Ajuntament de Valls per donar a conèixer l'estat de l'entorn del futur Museu Casteller de Catalunya. Un cop finalitzades les obres d'urbanització de la zona, el consistori obre de manera excepcional la plaça situada sota l'equipament, que comunica la plaça del Blat amb la de l'Oli.



Llibres, flors i castells seran protagonistes diumenge 23 d'abril al centre de Valls. El carrer de la Cort i la plaça del Pati tornaran a omplir-se de parades de llibres i roses. L'Ajuntament ha decidit aprofitar la jornada festiva de Sant Jordi per apropar els veïns al nou equipament museístic i ha programat dues cercaviles musicals, amb el grup ‘Tocabemolls’; que sortiran de la plaça del Pati i acabaran a peus del museu.



L'accés a la nova plaça vallenca romandrà obert durant tot el diumenge i mostrarà així l'entorn del Museu en el qual recentment s'han culminat unes obres que suposen la renovació i modernització de serveis públics com les xarxes de clavegueram, l'aigua o la telefonia.



Un dels actes que completen la celebració de la diada de Sant Jordi serà la commemoració del 150è aniversari del lema casteller “Força, equilibri, valor i seny”, obra de Josep Anselm Clavé. Durant l'acte es presentarà el conte casteller ‘L'Esparidió’ d'Anna Gispert i Edu Polo, publicat per l'Associació d'Amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, i el llibre ‘Orígens castellers i crisi social al segle XIX’ de Josep M. Rodon Barrufet, presentació organitzada per la Colla Joves Xiquets de Valls.